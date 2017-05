Hat kisgyerek büszkélkedhet azzal, hogy Magyarországon ő a legszebbek egyike

A Little Miss & Mister Hungary 2017. versenyen minden korosztálynak külön kategória győzteseket is hirdettek, akik Görögországba utaznak képviselni Magyarországot.



Orosz Réka, Pre-teen Miss Hungary győztese

Szakács Fanni, Tini kategória győztese

Mozga Sára, Little Miss Hungary győztese

Nagy Boglárka, Mini Miss Hungary abszolút győztese

Jáger Nina, Pre-teen Miss Hungary győztese

Alföldi Bence, Pre-teen Mister Hungary győzte

Múlt hétvégén 14. alkalommal került megrendezésre a Little Miss & Mister Hungary a siófoki Ce Plaza Hotelben. A gyermekszépség és tehetségkutató verseny döntőjébe negyvenen jutottak be országos előválogatók által.A 4 és 18 év közötti gyerekek a döntő előtt felkészítő táboron vettek részt a Balaton mellett. Ez idő alatt szakértők segítségével sajátították el a színpadi mozgással kapcsolatos ismereteket, valamint ellátogattak a Zamárdi Kalandparkba, és egy fotózáson is részt vettek, ahol Mercedes veterán autócsodák mellett pózolhattak a Mercedes-Benz Siófok jóvoltából.A döntő egy nagyszabású gálaműsor keretein belül zajlott Siófokon, amelynek műsorvezetője az Esti Frizbi Hajdú Péterrel című műsorból ismert nagyszájú kislány, Kaiser Csinszka volt. A zsűriben mások mellett Kiszel Tünde és kislánya, Romhányi Judit, a Ce Plaza Hotel marketing igazgatója, valamint Kovács Miklós, a Mercedes-Benz Siófok tulajdonosa értékelték a kifutón sétáló kicsiket.Li Tiffany 7 éves, Nagy Boglárka 4 éves, Timár Alina 9 éves és Nagy Lili 11 éves kislányok illetve Varga Zalán 4 éves és Alföldi Bence 11 éves kisfiúk lettek.A verseny főszervezője, Bartalovics Ildikó elmondta: a hiedelmekkel ellentétben a szépségversenyek pozitívan hatnak a gyerekekre. Önbizalmat kapnak, barátságot kötnek, illetve egy napig királynők lehetnek, hiszen náluk minden gyermek koronát kap.A zsűri elnöke Kovács Miklós, a Mercedes-Benz Siófok tulajdonosa volt, aki azért vállalta el a felkérést, mert a családi vásárlókhoz szerette volna közelebb hozni a márkát. Az üzletembernek annyira megtetszett az együttműködés, hogy a gyermekek édesanyjai között megrendezett Anyuka Szépe versenyt is támogatták.Görögország mellett hamarosan egy bulgáriai világversenyen is bemutatkoznak a magyar gyerekek. Ide a Mini Miss Hungary 2017 címet szerzett Menyhárt Lola, a Little Mister Hungary 2017 címet szerzett Sándor János Vilmos, Varga Zalán, valamint Nagy Lili és Turi Roxána utaznak majd."A gyerekek már nagyon készülnek a világversenyre, angolul tanulnak és tervezik a ruhájukat. Nekem két kislányom is megy majd: Roxána és Alexa imádják a szépségversenyeket, nagyon lelkesek minden alkalommal" - mondta Turi Eszter, aki az édesanyák számára rendezett versenyen is elindult.Szintén Bulgáriába utazik a 4 éves Varga Zalán is a családjával. A kisfiú édesanyja, Ibolya elmondta: csak idén januárban kezdtek el szépségversenyekkel foglalkozni, és hatalmas eredménynek tartják, hogy néhány hónap leforgása után világversenyen képviselhetik hazánkat.Támogatók: Régió játék, Mercedes-Benz Siófok, Roxy Pizzéria siófok, Ce Plaza Hotel, Zamárdi Kalandpark, Mille bay