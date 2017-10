Hat koncerttel várja a közönséget a Rising Stars sorozat

Ellen Nisbeth, Pálfalvi Tamás, Nora Fischer, Christoph Sietzen, a Quatour von Kuijk és Emmanuel Tjeknavorian lép fel a budapesti Müpa Fesztivál Színházában november 3. és 5. között a Rising Stars sorozatban, amely hat koncerttel várja a közönséget.



A napi két hangverseny mellett pódiumbeszélgetések és dedikálások is szerepelnek a programok között.



A Rising Stars-koncertek különlegessége, hogy minden muzsikus eljátszik egy, külön az ő részére komponált kortárs művet, amelyet az Európai Hangversenytermek Szervezete (ECHO) rendelt meg. A Müpa így hat magyarországi bemutató helyszíne lesz a három nap alatt - közölte a budapesti intézmény az MTI-vel.



A Müpa által jelölt fiatal trombitajátékos, Pálfalvi Tamás számára Eötvös Péter komponált Sentimental címmel darabot szólótrombitára, emellett Debussy és Bartók kompozíciói is felcsendülnek az esten.



Ellen Nisbeth brácsaművész, a Konserthuset Stockholm választottja 2013-ban vette át a Norvég Szólista-díjat, műsorában Bachtól Duke Ellingtonig zeneszerzők és műfajok sokszínűségét vonultatja fel hangszerén.



A furulyaművész és pedagógus Anneke Boeke és Fischer Iván karmester gyermekeként Hollandiában született Nora Fischer szoprán műsorán Monteverdi, Poulenc és Bartók művei is megtalálhatóak.



Christoph Sietzen luxemburgi ütőhangszerművész a The Wave Quartettel lép fel, amelynek maga is tagja.



A párizsi Cité de la musique és a Festspielhaus Baden-Baden közös jelöltje, a Quatour von Kuijk Mozart és Ravel egy-egy kompozíciója mellett Édith Canat de Chizy művét szólaltatja meg.



A bécsi Konzerthaus & Musikverein ifjú csillaga, Emmanuel Tjeknavorian örmény származású bécsi hegedűs műsorában többek közt Ysaye G-dúr szólószonátája, Bach G-dúr szólószonátájának Chaconne tétele és Bartók Szólószonátájának egy tétele hangzik el.



Az ECHO 1995-ben elindított Rising Stars sorozatában a szervezet tagjai évente újabb és újabb ifjú, tehetséges muzsikusokat delegálnak európai hangversenyturnéra a tagintézmények hangversenytermeibe. Az ECHO-tagok között olyan nagynevű intézmények találhatók, mint az amszterdami Concertgebouw, a párizsi Cité de la musique, a londoni Barbican Centre, valamint 2010 óta a Müpa.