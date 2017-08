Hatalmas bulit rendez 15. szülinapjára a Kistehén

Kistehén albumok:

Zene a nyulaknak (2002)

Csintalan (2004)

Szájbergyerek (remix single)

Szerelmes vagyok minden nőbe (2006)

Virágok a réten – single (Romano Drom remix)

Ember a fán (2008)

Picsába az űrhajókkal (2010)

Elviszlek magammal (2012)

Szomjas nők (2014)

A jelenlegi tagok - Kollár-Klemencz László, Vajdovich Árpád, Jancsovics Máté, Weil András - mellett Farkas Róbert a Budapest Bárból, Bacsa Gyuszi és Varga Laca a Hiperkarmából, illetve Dorogi Péter, Nádasdi Janó és Gálos Ádám az Intim Torna Illegálból is fellépnek a nagy jubileumi koncerten 2017.este hattól.Kollár-Klemencz László együttese nagy utat járt be azóta, hogy a 2002-esútnak indult. A máig emlékezetes reklámban a későbbi Kistehén zenekar az "Ééén vagyok a kis tehééén, ülök a fa tetejééén" kezdetű dal előadójaként debütált.Az Én, a kistehén c. dalt Kollár-Klemencz László írta és énekelte, a figurát Igor Lazin rajzolta., Zene a nyulaknak (2002) címmel.A zenekar kezdetben a lemez címével megegyező néven koncertezett, később Kistehén Tánczenekarra, végül Kistehén-re változtatták a nevüket.A zenekar felállása, több tagcsere után, 2005-re véglegesedett, a Szájbergyerek frenetikus sikerét követő rengeteg fellépés pedig valódi koncertzenekarrá érlelte.A kétévenként megjelenő lemezeiken rendre szerepelt egy-két olyan országos sikerű sláger, mint a komikus-ironikus Jó csávó a Markó, a mulatozós Szerelmes vagyok minden nőbe és a Virágok a réten, vagy a pszichedelikus Elviszi a szél című dalok.A zenekar Csintalan c. albuma 2007-ben arany, majd platina lemez lett.: négy tag kiválását követően az alapító frontember, Kollár-Klemencz László szinte teljesen újjászervezte a formációt. A szerteágazó stílus, a többszöri névváltozás és tagcserék ellenére a Kistehén ma is az egyik legnépszerűbb magyar zenekar, az ovisoktól a nyugdíjasokig mindenki ismeri őket.A 2012-es Elviszlek magammal című lemezen – a megszokott szellemes, hétköznapi témák mellett – a közéletre reflektáló szövegek is szerepelnek. Ilyen például az Ezt is elviszem magammal című dal, Erdős Virág versének megzenésített változata. A szám sikerét követően 2014-ben Kollár-Klemencz László és Erdős Virág közösen adták ki a Legesleges c. lemezt, melyen tíz megzenésített vers található.A Kistehén utolsó lemeze 2014 végén, Szomjas Nők címmel jelent meg, sokan ezt tartják a legegységesebb és legszerethetőbb munkájuknak.2016 tavaszától egy olyan „Best of Kistehén" műsorral koncerteznek, melyben a dalok 80%-át a rajongóik szavazták meg a zenekar közösségi oldalán.A Kistehén új lemeze 2017 őszén várható, de ezt megelőzően, még a nyár közepén egy 15 dalos "Best of" lemez kiadását is tervezik.

Olyan, hogy Kistehén zenekar soha nem volt. Amit lehet látni, az egy másik zenekar, amely egy Kistehén nevű zenekar leple alatt állandóan változva kalandozik 15 éve. Furcsa belekerülni egy olyan helyzetbe, ahol már olyan nagy a zenekar múltja, hogy nem tudjuk egyetlen koncerten az egész repertoárt eljátszani. Ezalatt a 15 év alatt minden lemezünk egy másik zenekar lemeze lehetett volna. Olyan közönséget könnyű találni, és összeverbuválni, akik beleszeretnek együtt egy lemezbe. De olyan ember, aki minden Kistehén lemezt szeret, szerintem csak egy van. Én.

– mondja Kollár-Klemencz László.

A Kistehén zenekar tagjai:



Kollár-Klemencz László – (ének, gitár)

A Kistehén zenekar énekese, dalszerző szövegírója, rendező, filmes. Első zenekara a Boann, amely progresszív, kísérletező zenét játszott. Három évig tagja volt az Andersen zenekarnak, amit az Amerikából érkezett David Bornsteinnel alapítottak.

1991 és 1999 között dolgozott a Varga Stúdiónál mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető, rövidfilmek zeneszerzője, grafikai tervező, látványtervező.

A zenélés mellett rövidfilmeket, reklámokat, klipeket rendez. Aktív tagja a Budapest Bár projektnek. 2015-ben jelent meg első novelláskötete Miért távolodnak a dolgok? - Új természetírások címmel. Főszereplője Toszka, aki a város és a természet között él félúton.

Kollár-Klemencz László jelenleg aktív gazdálkodó is, családjával egy tanyán él Dömörkapun.



Bujdosó János – (gitár, vokál)

„A magyar underground zenei élet karcos arcélű, kényelmetlen tekintetű, sprőd figurája." (Jávorszky Béla Szilárd) Szangvinikus, szabályokat ritkán követő, ösztönös, alapvetően lírai gitárjátékára sokan, a később kultikussá vált Pop Iván zenekarban figyelhettek fel. 2010-ben csatlakozott a Kistehén zenekarhoz, melynek ma már meghatározó alakja. Olyan dalok kötődnek a nevéhez, mint a Szimpatizánsok, a Felemel, az Adél, vagy az Ezt is elviszem magammal jellegzetes gitár menete.



Vajdovich Árpád – (bőgő, basszusgitár, vokál)

A zenetanulás egész életét végigkíséri. 1990-ben vették fel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia jazz-tanszakára, ahol négy évig tanult Lattman Bélánál. Ezt követően Hollandiában, Európa egyik legnevesebb jazzfőiskoláján, a Hilversums Conservatorium-ban is eltöltött négy évet. Jelenleg a Kistehén mellett az Egy Kiss Erzsi Zene, a Kampec Dolores és a Meszecsinka zenekar basszusgitárosa.



Jancsovics Máté – (dobok)

6 évvel ezelőtt, alig 20 évesen került a zenekarba, egy dobos portálon látott hirdetésre jelentkezett. Rögtön, már az első próbán megtalálta az összhangot a zenekarral, így néhány hét múlva már fellépett a koncerteken. Érett és stílusos, ugyanakkor megbízható játéka miatt gyakran feltűnik más zenei formációkban is, ahol fáradhatatlanul pakolja a tört ütemeket.



Weil András – (billentyűk, vokál)

2 éve, utolsóként csatlakozott a zenekarhoz, 25 évesen ő a legfiatalabb tag. A közgazdász végzettségű billentyűs a saját alapítású Ethnofi nevű zenekarával is egyre figyelemreméltóbb eredményeket ér el. Ő játszik a legtöbb hangszeren és szenvedélyes előadásmódja mellett a vokálja is kiemelkedő.