Hatalmas party az X-Faktor színpadán - ByeAlex együtt tombolt a Tollfelvásárlókkal

Az X-Faktor 2017-es évadának második adása kisebb ijedtséggel indult, ugyanis ByeAlex elkésett a válogatóról, így mentortársai Gáspár Laci, Radics Gigi és Puskás Peti nélküle kezdték el az énekesek és zenekarok meghallgatását.Végül Alex is csatlakozott és sikerült úgy felpörögnie, hogy még a színpadra is felpattant és a Tollfelvásárlók nevű formáció dalára hatalmasat bulizott. A széttépett párnákból kiszabaduló tollak pedig az egész stúdiót belepték.Voltak azonban, akikkel sem bulizni, sem találkozni nem szerettek volna többé a mentorok.Ács Norbert, aki állította, hogy Anastacia asszisztense, hiába könyörgött, had mehessen tovább a táborba, végül hazaküldték a mentorok. Naomi Judit pedig hangvillával érkezett és hangolódott, de bizarr produkcióját 4 nemmel értékelték a mentorok.Szerencsére bőven akadtak elismerést bezsebelő produkciók is.Mézes Norbert, akit Puskás Peti vékonyhangú lovagnak titulált, visszafogott bemutatkozás után, bravúrosan énekelt és furcsa hang ide, vagy oda, a mentorokat elvarázsolta. A 15 éves Serena Rigacci produkciója után pedig együtt tombolt a közönség és a mentorok.