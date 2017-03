Hatalmas siker Peller Anna és Lukács Miko esküvői videója

Amióta megnyerték a Nyerő Párost, Peller Anna és Lukács Miklós hivatalosan is az egyik legcukibb pár lett Magyarországon, legalábbis ez derül ki azokból a levelekből és hozzászólásokból, amelyeket kapnak. A műsorban a többiek is megfogalmazták, hogy a házaspár kapcsolata irigylésre méltóan, már-már hihetetlenül romantikus. Állandóan bókolnak egymásnak, ölelkeznek, csókolóznak, mintha csak most ismerkedtek volna meg - írja a Nők Lapja Café „Annyira benne voltunk már a mókuskerékben, annak ellenére, hogy csodásan működik a kapcsolatunk, de nem tudtunk annyi időt eltölteni egymással. Huzamosabb ideig ezekből az élményekből fogunk táplálkozni. Lehet, azért is sikerült ez a játék annyira jól, mert szomjaztunk egymásra" – mondta Peller Anna a műsor után.Azóta a közös Facebook-oldaluk is nagy siker, ahol sok emléket is megosztanak. Most például az esküvői videójukat.