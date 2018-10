Hátborzongató égi hangokat vettek fel Szlovákiában - Nem tudják, honnan jönnek a hangok

Mióta fejlődik a technológiánk, egyre többen tudják megosztani a nagyvilággal, mik is történnek maguk körül. Így van ez a rejtélyes jelenségekkel is, mint az úgynevezett Hum jelenség. A Hum jelenség nevét az agnliai Bristol városáról kapta, ahol először hallották ezeket a hangokat (Bristol Hum, a hum zúgást, dongást, búgást, morajlást jelent).



Először a 60-as években tűnt fel Angliában, az Egyesült Államokban és Mexikóban. Azóta rengeteg kutatócsoport próbálta beazonosítani a zaj eredetét, sikertelenül.



2017-ben Szlovákiában is észlelték a különös, fémes nyikorgásra emlékeztető hangokat:





Majd Svédország északi részén is lehetett hallani őket.





A videóban szereplő motoros szán kicsit komikussá teszi a felvételt, de nem a motorzajt vette fel a videó készítője. Egy olyan frekvínciájú hangról van szó, amit nem is biztos, hogy mindenki hall.





Egyesek szerint a földkéreg mozgása váltja ki a hangokat, mások szerint viszont az sarki fény, vagy az ufók állnak a különös jelenség mögött. Annyi bizonyos, hogy a téma még kutatást igényel.