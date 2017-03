Hátborzongató tematikus napot tart a DoQ

Szörnyek, kísérteties történetek és libabőr – különleges, tematikus nappal készül március 19-én a DoQ. A reggel 10.00-től este 21.00-ig tartó maraton a halotti maszkok történetével indul, majd a középkor legrettegettebb kínzóeszközeit mutatja be, délután pedig a vérfarkasok legendájának, és különböző kultúrák legfurcsább rituáléinak is utánajár. Végül a csatorna a dinoszauruszok ősi világával zárja a tematikus napot.Sírból kitekintő arcok, történelmi alakok és hírességek utolsó arcvonásai – a DoQ reggel 10.00-kor kezdi hátborzongató tematikus napját acímű dokumentumfilmmel, melyben modern technológiák segítségével keltik életre a legnagyobb történelmi alakok utolsó arckifejezéseit és a mögöttük rejlő titkokat.Délben anek három izgalmas epizódjával halad tovább az egész napos maraton. A sorozat profi mérnöki és kivitelezői csapata újra működésbe hozza az ókor és középkor legdurvább hadi- és kínzóeszközeit. Lássuk, hogyan büntették az árulókat, a boszorkányokat, a házasságtörőket és a királygyilkosokat!A Túlélés történetét újabb nagyfilm követi, melyben egy sokakat foglalkoztató legendának ered nyomába a csatorna.15.00-tól mítoszok és legendák tucatjának jár utána a farkasbőrbe bújt emberekről. Vajon miért lettek ilyen népszerűek ezek a mesék? Van bármilyen valóságalapja a szóbeszédnek?16.30-kor az emberi természet sötét oldalát és ismeretlen kultúrák legbizarrabb szokásait ismerhetjük meg acímű sorozatban. Hagyományok, rítusok és elképesztő emberi történetek a világ legeldugottabb zugaiból és a legnagyobb metropoliszokból.A tematikus nap a 19.30-kor kezdődőcímű dokumentumfilmmel zárul, melyben a legkiválóbb paleontológusok mutatják be a dinoszauruszok viselkedését, szokásait és mindennapjait. Ha az őshüllőkről beszélünk mindenkiben rögtön felmerül a kérdés: miért haltak ki? Az évtizedek óta folyó találgatások után erre is választ kaphatnak a műsor nézői.