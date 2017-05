Haverja kedvesébe szeretett bele Pápai Joci

13 éve van együtt feleségével Pápai Joci , de kapcsolatuk nem indult akadálymentesen.Az énekes a Story Magazin nak mesélt arról, hogy egy baráti társaságban ismerkedett meg Anitával, aki ma már a felesége és két gyermeket nevelnek – írta meg a nlcafe.hu Megismerkedésükkor Anita még Joci barátjával járt, és az énekesnek is volt akkor még barátnője. Miután mindenki szakított, hamar összejöttek.

Emlékszem, a kapcsolatunk kezdetén a biciklim vázára ültettem fel, és úgy vittem haza, most pedig van egy otthonunk, ahol imádunk élni, két gyerekünk, két kutyánk. Annyi mindenen mentünk át eddig, hogy úgy érzem, ez a szerelem sírig tart.

– mesélt a lapnak a A Dal 2017 győztese.Joci felidézte gyerekkorát is, arról mesélt, hogy már kamaszként a gitárjával hódított."Volt egy gitárom, a gitártokban egy pléd, azt kiterítettem, játszottam, a lány pedig a vállamra hajtotta a fejét. Aztán vettünk egy sült krumplit, és talán még volt annyi pénzünk, hogy ketchupot is kérjünk mellé."Pápai megjegyzi, hogy volt időszak, amikor nem volt szent ember, de végül mindig visszatért a jó útra, amit annak is köszönhet, hogy jó iránymutatást kapott otthonról: szülei 43 éve házasok, és ma is szerelmesek egymásba – írja a lap.