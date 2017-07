Havonta 10 ezer forintot költünk gyerekeink különóráira

A Játéksziget bolthálózatot üzemeltető Formatex felmérése szerint óvodás és kisiskolás gyermekek különóráira a családok nagy része havonta 5-10 000 forint körüli összeget költ. Óvodás korban a családok 80%-a megússza havi tízezer forint alatt a foglalkozásokat, de alsó tagozatban már több mint 40%-nak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, minden tizedik család 20 ezer forintot, a szülők 3,5%-a pedig 30 ezret is kiad. Óvodás gyermekeiket a legtöbben úszótanfolyamra íratják be, amit a mozgásfejlesztő, a tánc és a nyelvórák követnek a szülők népszerűségi listáján. A válaszadók 4,3%-a úgy gondolja azonban, hogy óvodás korban még semmilyen tanfolyamra nincs szükség, ennél valamivel többen érdeklődnek a harcművészeti, kevesebben pedig a dráma foglalkozások iránt.A több mint 700 megkérdezett szülő harmada úgy véli, már 4-5 éves korban érdemes tanfolyami keretek között úszni tanítani a kicsiket, 27% 3-4 éves korban, míg közel 20% már csecsemőkorban elkezdené az úszó tanfolyamot, a döntő többség heti két alkalommal. A szülők 11 százaléka úgy gondolja, hogy a vízhez szoktatást az esti fürdetéskor a fej lelocsolásával kell kezdeni, a válaszadók fele vízben játszással, labdázással javasolja megszerettetni a vizet, 22 % pedig a babaúszásban hisz.„Az úszás és a víz szeretete az úszásoktatók és a szülők szerint is a vízi játékokkal kezdődik. Nyár elején jelentősen megnő a vízipisztolyok, vízibombák, strandcikkek, labdák, homokozó készletek, kishajók és más vízi játékok forgalma, az összforgalom 2 százalékát is elérheti – mondta el Borhi János, a Formatex ügyvezető tulajdonosa. A szünidő kezdetén pedig az utazó játékok népszerűsége is emelkedik, bár ez a játékvásárokon már több mint két évtizede jelen lévő kategória itthon még csak a játékforgalom 0,5%-át teszi ki – tette hozzá.A megkérdezettek 78 %-a úgy véli, hogy azért érdemes úszni, mert egészséges a gerinc és az egész test számára, 48 % gondolja azt, hogy az úszás legnagyobb értéke az, hogy kitartásra tanít, 25 % úgy véli, azért fontos, mert nem terheli meg az ízületeinket és segít koncentrálni. Arra a kérdésre, hogy van-e a gyerekeknek a magyar vízi sportolók közül példaképe, 16,6 % válaszolta azt, hogy nincs, 43 % Hosszú Katinkára néz fel, közel 30 százalék pedig a férfi vízilabda válogatottat tartja példaképének, akiket Gyurta Dániel, Cseh Laci, Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás és Risztov Éva követnek. A felmérésben résztvevők között a vizes világbajnokság sportágai közül az úszás a legkedveltebb, majd a vízilabda és a szinkronúszás, utána a műugrás és az óriás toronyugrás, végül a nyíltvízi úszás.