Hazai sikerfilmeket tűz műsorára a TV2 vasárnaponként

A februári mozibemutató után alig fél évvelvasárnap 18.55-től a Valami Amerika 1-2. folytatását, a-at láthatják a nézők. Tamás (Pindroch Csaba), Ákos (Szabó Győző) és András (Hujber Ferenc), a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek (Szervét Tibor) köszönhetően. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Persze Eszter (Ónodi Eszter) és Timi (Oroszlán Szonja) is beleveti magát a nyomozásba.. Herendi Gábor rendező ismét jól megnevetteti a nézőket.zenés vígjátékot ígér: acímű romantikus filmet egy éve láthatta a mozikban a magyar közönség Csupó Gábor rendezésében. A Szabó Kimmel Tamás, Ostorházi Bernadett, Stohl András, Nagy Feró és Reviczky Gábor főszereplésével készült film egy csónakház megmentéséről szól, amely régi és új barátságokat hoz össze. A régi nagy slágerek újra hangszerelve csendülnek fel a romantikus vígjátékban, amelynek zenéjét Rakonczai Viktor és Kozma Katalin szerezték.című magyar akciófilmet Antal Nimród rendezte, és 2017-ben mutatták be. Most végremindenki megnézheti 18.55-től a TV2 műsorán. Ambrus Attilát, a „Viszkis rablót" Szalay Bence játssza, míg a nyomában lihegő makacs nyomozót Schneider Zoltán alakítja. Kettejük játszmája azonban korántsem zárul le a Viszkis elfogásával... További főszereplők: Móga Piroska és Klem Viktor.