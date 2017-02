Hello Hollywood - Návai Anikóval mostantól a TV2 műsorán

A félórás epizódokban a világsztárokkal készített exkluzív interjúk mellett a legújabb mozipremierek kulisszatitkaiba is betekintést nyerhetnek a rajongók. A filmes újságíró az egyetlen magyar tagja az 1944-ben alapított HFPA-nak (a Hollywood-ban dolgozó külföldi újságírók egyesületének), állandó vendége díjátadóknak, díszbemutatóknak és exkluzív sajtóeseményeknek.



Anikó legutóbb is részt vett a Golden Globe díjátadón, a Hello Hollywood első adásában az itt felvett anyagokat láthatják majd a TV2 nézői. Többek között az is kiderül, hogy a legismertebb színésznők mit rejtenek a retiküljükben egy-egy ilyen rangos eseményen. Az adásban Kevin Costnerrel is beszélget majd a Több, mint testőr 25 éves évfordulója kapcsán, és a Gábor Zsazsa özvegyével készült interjú, valamint egy Julianna Margulies beszélgetés is adásba kerül.



Hello Hollywood – Návai Anikóval február 3-tól péntek esténként a TV2-n