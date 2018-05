Hercegi esküvő - Édesapja kíséri az oltárhoz a menyasszonyt

Az idén 34 éves Harry herceg - Károly trónörökös és Diana másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája - és menyasszonya, Meghan Markle 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be. Az esküvő május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián.



A Kensington-palota - Harry rezidenciája és hivatala - pénteken terjedelmes ismertetőt tett közzé az esküvő számos új részletéről.



A tájékoztatóból megtudható, hogy Meghan Markle szülei, Thomas Markle és Doria Ragland az esküvő hetében érkeznek Nagy-Britanniába, ahol első ízben találkoznak II. Erzsébet királynővel és férjével, Fülöp edinburghi herceggel, Károly trónörökössel, valamint a vőlegény bátyjával, Vilmos herceggel és Vilmos feleségével, Katalin hercegnővel.



Vilmos lesz Harry esküvői tanúja.



A palota pénteki tájékoztatásából megtudható az is, hogy Meghan Markle-t apja kíséri az oltárhoz, jóllehet az esküvő helyszínéül szolgáló Szent György-kápolnához nem együtt érkeznek: Harry menyasszonya oda édesanyjával utazik majd autón.



A brit sajtó korábbi értesülései szerint az is kétséges volt, hogy Thomas Markle - aki 1988-ban elvált Doria Raglandtől és jelenleg Mexikóban él - egyáltalán jelen lesz-e lánya esküvőjén.



Thomas Markle fia, ifjabb Thomas Markle - a hercegi menyasszony féltestvére - ugyanis korábban azt állította, hogy apja nem kapott meghívót a menyegzőre.



Az ifjabb Markle egyébként sem veszteget túl sok jó szót nővérére. A brit sajtóban pénteken széles körben idézett nyilatkozatában azt javasolta Harrynek, hogy fújja le az esküvőt, "amíg nem túl késő". Hozzátette azt a véleményét is, hogy ha a herceg mégis örök hűséget esküszik Meghan Markle-nak, az "a királyi esküvők történetének legnagyobb baklövése lesz".



Az esküvő lefújásáról azonban szó sincs. A Kensington-palota pénteki közleménye szerint az eseményen részt vesz az 1997-ben elhunyt Diana hercegnő három testvére, Sarah McCorquodale, Jane Fellowes és Charles Spencer gróf is.



Ez egyben azon ritka alkalmak egyike lesz, amikor a testvérek találkoznak a királyi család idősebb tagjaival.



Diana halála után Spencer gróf és a brit királyi család között fagyossá vált az addig sem túl szívélyes viszony. Charles Spencer a londoni Westminster-apátságban, Diana temetési szertartásán mondott rendkívüli hatású - máig rendszeresen idézett - beszédében nem titkolta el mélységesen lesújtó véleményét a királyi famíliáról, és a Dianával szemben tanúsított magatartásukról. Beszédét példátlan módon tapsvihar fogadta az apátságon belül és kívül is, miközben a királyi család tagjai - köztük II. Erzsébet királynő - kővé dermedt arccal ültek.



A fagy azóta felengedett a Spencer-klán és az udvar között, de Diana testvérei továbbra sem mutatkoznak gyakran a királyi család társaságában.