Hercegnői címet kap II. Erzsébettől nászajándékba Meghan Markle

A címeket Harry nagymamája, II. Erzsébet királynő adományozta. A hírt a Buckingham-palota, az uralkodó londoni rezidenciája és hivatala jelentette be szombaton, a menyegző előtt néhány órával.A Sussex hercege és hercegnője cím nem okozott meglepetést, mivel a szakértői konszenzus és a fogadóipar mindig is ezt tartotta a még nem foglalt hercegi titulusok nem túl széles választékán belül a legvalószínűbbnek.Az angol-brit monarchia évszázados hagyománya, hogy a mindenkori uralkodó a királyi család magas rangú férfitagjait hercegi címekkel ruházza fel esküvőjük napján.Sussex legutóbbi hercege a 18. századi uralkodó, III. György király kilencedik gyereke és hatodik fia, Augustus Frederick volt. Ő azonban apja jóváhagyása - sőt tudta - nélkül házasodott össze választottjával, Augusta Murray-vel. Az 1772-ben született királyi házassági törvény akkor még azt írta elő, hogy a mindenkori uralkodó összes egyenes ági leszármazottja csak a koronás fő engedélyével házasodhat, így Augustus Frederick és Augusta Murray frigyét az anglikán egyház bírói testülete 1794-ben érvénytelenítette.Augusta Murray így soha nem kapta meg a Sussex hercegnője címet, és ez azt is jelenti, hogy Meghan Markle az angol-brit monarchia évezredes történetében elsőként viselheti ezt a hercegnői titulust.Harry menyasszonya szombat délutántól - immár a herceg hitveseként - egyben jogosult lesz az Ő királyi fensége (Her Royal Highness) címre is, tekintettel arra, hogy férjének is a királyi fenség megszólítás jár.Harry bátyja, Vilmos herceg és felesége, Katalin a Cambridge hercege és hercegnője címet kapta II. Erzsébet királynőtől 2011 áprilisában tartott esküvőjük után.Harrynek a Sussex hercege rang mellett a Dumbarton grófja és a Kilkeel bárója címet is adományozta a királynő. Ez jelképezi a Korona fennhatóságát Skócia és Észak-Írország felett, Dumbarton ugyanis egy skóciai, Kilkeel pedig egy észak-írországi város.Vilmos hét évvel ezelőtti esküvője után - ugyanezen hagyomány alapján - a Cambridge hercege mellett a Strathearn grófja és a Carrickfergus bárója címben is részesült. Az Egyesült Királyság walesi tartományára ez a hagyomány nem terjed ki, hiszen a walesi herceg címét Harry és Vilmos édesapja, Károly trónörökös viseli a 14. század óta érvényes udvari protokoll alapján.Cambridge-i, illetve sussexi hercegi titulusuk felvétele előtt Vilmos és Harry is Wales hercege volt.