Herendi Gábor: Teljesen ott van a lelkem ebben a filmben

A Valami Amerika 3 rendezője, Herendi Gábor – a hagyományoktól eltérően – nem tartott színészválogatást a forgatások előtt és saját maga vállalta, hogy értesíti a filmre kiválasztott szereplőket. Pindroch Csaba már régi motorosnak számít, de jelentős szerepet kap Pokorny Lia is az új részben. Az alkotók vallják, hamar megtalálták az összhangot, ami a filmvászonról is visszaköszön.Pindroch Csaba minden rendezői szóra figyel, maximálisan megbízott Herendi iránymutatásaiban. Saját bevallása szerint is hatalmas szakmai fejlődésen ment keresztül a három leforgatott rész során.– Csabi hamar elveszti az önbizalmát. Neki fontos az, hogy kapaszkodni tudjon valakibe. Úgy látszik, három film kellett hozzá, hogy bízzon magában. Én is azt gondolom, hogy a harmadik részben a legjobb, s ez látszik a vászonról is. Önmagát adva tökéletesen hozta a szerepét, vele el kell hitetni, hogy jó – jellemzi a Tamás karakterét megformáló színészt Herendi.A Valami Amerika 3-ban rengeteg híresség tűnik majd fel, akikkel népszerűségüknél fogva nem volt egyszerű a közös munka. Előfordult, hogy Herendi Gábornak még a forgatókönyvet is át kellett írni egy-egy szereplő egyéb elfoglaltságai miatt.

– A színészegyeztetéssel szenvedtünk a legjobban. Én másodhegedűs voltam ebben és vért izzadtunk, hogy egyeztessünk Stohl Andrástól kezdve Nagy Ervinig, na meg Liáról nem is beszélve. Bevallom, volt olyan, hogy tudtam, Stohl András 10:00-12:00 között ér rá, és úgy átírtam a forgatókönyvet, hogy ki kelljen mennie a jelenetből, mert különben nem tudom megcsinálni. De az az igazság, hogy ha valami megvalósul és olyan lesz, mint amit elképzelek, azt valahogy nekik köszönhetem, és én csak segítem őket ezen az úton – magyarázta Herendi Gábor.Pindroch Csaba úgy érzi, színészi karrierjét a Valami Amerika indította be igazán, azóta is nagyon hálás ennek a lehetőségnek. Persze a harmadik rész kapcsán az alkotók kaptak hideget és meleget egyaránt, de Pokorny Lia például soha nem olvassa el az ilyen jellegű hozzászólásokat, Csaba pedig már nem.– Azt mi mindig érezzük, hogy jelen voltunk-e egy adott szerepben. Ha akár egy másodpercig is másra gondolok, akkor kizökkenek, és nem vagyok jelen, akkor azt abban a pillanatban tudom – ismeri be Pokorny Lia.Saját bevallása szerint Herendi Gábor egy kicsit mindig is igazságtalannak érezte azt, hogy hosszú évek munkája után a moziba kerülő filmek már csak rövid ideig szárnyalhatnak. Ennek ellenére a népszerű rendező optimistán tekint a jövőbe és őszintén bízik a Valami Amerika 3 sikerében.– Mindannyiunk életútjában van egy bizonyos hullámzás. Egyszer fent, másszor lent, amit én is megtapasztaltam. Most úgy érzem, vágtatok, de félek is, hogy ennek egyszer lesz még valamiféle böjtje – fejtette ki Herendi Gábor.