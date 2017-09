Hetedszer rendeznek Szenes Iván emlékkoncertet

Az esemény helyszíne, a korábbi Rezső tér a tavalyi koncert alkalmával kapta a Szenes Iván tér elnevezést. A hagyományoknak megfelelően ismét az emlékkoncerten adják át a Szenes Iván Művészeti díjakat - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az idei fellépők között lesz a korábbi évekhez hasonlóan Bodrogi Gyula, Koós János, Voith Ági, Zalatnay Sarolta, Aradszky László, Mészáros János Elek, Vastag Tamás, Rakonczai Imre, Nyári Károly, Nyári Edit és Nyári Alíz. Szintén színpadra lép Korda György és Balázs Klári, Király Linda és zenekara, Malek Andrea, Balázs Fecó, a Józsefvárosi Cigányzenekar Kathy-Horváth Lajossal, valamint a 3+2.



Az est során a rendezvény két műsorvezetője, Bodrogi Gyula és Szenes Andrea osztanak meg a közönséggel eddig nem hallott történeteket.



Még a dédszüleim költöztek Józsefvárosba, ahol később nagyapám, a harmincas évek népszerű dalköltője, Szenes Andor alkotott Lehár Ferenccel és Kálmán Imrével, és itt élte le életét édesapám, Szenes Iván is - idézte a közlemény Szenes Andreát.



Szenes Iván 2010. szeptember 13-án, életének 87. évében hunyt el. Csaknem kétezer dalszöveget írt, az egész ország, különböző korosztályok ismerik és dúdolják még ma is a Nemcsak a húszéveseké a világ, a Kicsit szomorkás a hangulatom máma, a Kislány a zongoránál, a Találkozás egy régi szerelemmel, az Úgy szeretném meghálálni, a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Mindenkinek van egy álma című örökzöldeket. Több mint száz színdarabot, filmet, rádió- és tévéjátékot mutattak be verseivel, illetve az ő átdolgozásában.