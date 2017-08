Hétfő este visszatérnek Pumpedék: dupla résszel startol a második évad!

Pumped Gabóék visszatérnek az RTL Spike képernyőjére. A fesztiváltáncáról elhíresült bulikirály és barátai ezúttal a Balaton partján próbálják meglelni azt, ami megváltoztathatja az életüket. Miközben a csalfa testépítő és haverja, Soma egy szebb napokat látott bár felvirágoztatásán fáradoznak, a két jómadár szerelmi élete nem várt fordulatokat vesz. A fiatalok mindennapjait kendőzetlenül bemutató sorozat folytatásában immár a macsó izomemberek is megtapasztalhatják a kínzó féltékenységet. Az erős érzelmi húrokat pengető új évad, a Pumpedék - Bikiniszezon első két epizódja augusztus 21-én, 22.00-tól látható.

Az első évad kirobbanó sikere után mától új részekkel térnek vissza Pumpedék az RTL Spike-ra. A tabudöntögető brigád mindennapjai ezúttal nagyrészt egy siófoki bárban zajlanak: Gabo az édesanyja egyik ismerősének köszönhetően nagy lehetőséget kap; neki kell felfuttatnia az üzletet. Bekönyörgi maga mellé Somát a buliba és a számukra megfelelő személyzet kiválasztása után belevágnak az "évtized üzletébe". Csakhogy hamar kiderül, hogy egy bizniszt menedzselni nem olyan egyszerű, mint azt elképzelték. Miközben a srácok szélmalomharcot folytatnak a pultosokkal, illetve kínkeservesen megküzdenek a napi bevételért és a megélhetésért, az anyagiak miatt a barátságuk is megrendül, ráadásul közben mindkettőjük szerelmi élete kezd vakvágányra terelődni. Persze mindent meg is tesznek azért, hogy Ágit és Lunát magukra haragítsák.A nagy veszekedések természetesen ezúttal sem maradnak el, a szokásos balhék és hangos bulik mellett azonban a második évfolyam, a Pumpedék - Bikiniszezon során inkább a drámai érzelmi húrok pendülnek meg. Ráadásul az eddig magas lovon ülő Gabo komoly pofonokat kap az élettől; rögtön az első két epizódban kiderül, hogy most Ági kerül nyeregbe, másfelé kacsingat, sőt egyszerre kétfelé is, és ha a bulikirály nem figyel oda rá, talán még szeretőnek sem maradhat meg a szövevényes kapcsolatrendszerben és végleg elveszítheti korábbi párját. A felismerés annyira sokkolóan hat rá, hogy féltékenységében olyan dolgokat tesz, amelyekre még talán azok sem számítottak, akik jól ismerik. A sorscsapásokat tekintve azonban ez még csak a kezdet, az élet hamarosan még nagyobb lelki próbatételek elé állítja Gabót, akiről kiderül, hogy a laza, pökhendi külső mögött egy érzékeny szívű fiatalember rejtőzik.