Hétfőn indul a jelentkezés a Virtuózok új évadára

A közmédia olyan fiatalok pályázatait várja, akik valamilyen klasszikus hangszeren kiválóan játszanak, vagy klasszikus énekben kiemelkedően tehetségesek.



A Duna televízió komolyzenei tehetségkutató műsorába február 9-én éjfélig lehet jelentkezni, ezúttal is három korcsoportban: a Kicsikhez a 2003. június 1. és 2011. május 31. között születettek, a Tinik korcsoportjába pedig az 1998. június 1. és 2003. május 31. között születettek nevezhetnek, a Nagyok hangszeres mezőnyébe az 1993. június 1. és 1998. május 31. közötti születésű muzsikusok jelentkezését várják, a korosztály énekes kategóriájában pedig az 1990. június 1. és 1998. május 31. között született fiatalok küldhetik el nevezésüket.



A fiatal zenészek a www.mediaklikk.hu/virtuozok oldalon keresztül, az online jelentkezési lap kitöltésével, valamint egy zenei tudásukat bemutató videó feltöltésével pályázhatnak. A műsorba azok jelentkezését is várja a csatorna, akik az előző évadok válogatói során nem jutottak tovább, és ismét szeretnék megmérettetni magukat.



A zsűriben idén is Miklósa Erika Kossuth- és Liszt-díjas operaénekesnő, Batta András Széchenyi-díjas zenetörténész, Kesselyák Gergely, az Operaház első karmestere, Liszt-díjas művész, Várdai István Liszt-díjas csellóművész és Balázs János Liszt- és Junior Prima-díjas zongoraművész foglal helyet.



A tehetségkutatáson túl a Virtuózok célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse és megszerettesse a klasszikus zenét.