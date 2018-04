Hétfőn kezdődik a jubileumi Simándy-énekverseny

A versenyre több mint százan jelentkeztek, a legtöbben Magyarországról és a határon túli magyar zenei intézményekből, de érkeznek versenyzők Szegedre Európa országai mellett Mexikóból, Indiából és a Távol-Keletről is.



A legfiatalabbaknak, a zeneművészeti szakgimnáziumok növendékeinek az elődöntőben egy szabadon választott dalt, vagy áriát, a döntőben pedig két különböző stílusú művet kell előadniuk. A felsőfokú tanulmányaikat folytató alap-, illetve mesterképzésben résztvevő hallgatók, valamint a 36 esztendősnél fiatalabb művészek már három fordulóban mutatkoznak be, az elődöntőben egy, a középdöntőben és a döntőben három művel.



A produkciókat az Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója vezette nemzetközi zsűri értékeli. A verseny díjkiosztó gálahangversenyét - melyen az ifjú énekestehetségeket a Szegedi Szimfonikus Zenekar kíséri Gyüdi Sándor vezényletével - vasárnap este rendezik a Szegedi Nemzeti Színházban.



Simándy József 1916-ban Kistarcsán született, már elmúlt húszéves, amikor elkezdett éneket tanulni Posszert Emília opera-énekesnőnél. Magánénekesként a Szegedi Nemzeti Színház tagjaként Carmen Don Joséjának szerepében léphetett először színpadra 1946-ban, Vaszy Viktor karmester irányításával. 1959-ben Hunyadi Lászlójával indult újra a Szegedi Szabadtéri Játékok. Pályafutása során harmincöt tenorszerepet énekelt operaszínpadon, alakja azonban mégis összeforrt Erkel Ferenc Bánk bánjának címszerepével. 1997-ben hunyt el Budapesten.



A Simándy József emlékét őrző versenyt 1998-ban - egykori szegedi főiskolai énektanárával - Sinkó Györggyel együtt Temesi Mária alapította. Az elmúlt húsz év során a megmérettetés Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező énekversenyévé vált, és olyan tehetségek mutatkoztak be rajta, akik azóta hazai és nemzetközi karriert futottak be.