Hétgyerekes családanyával költözik össze Harsányi Levente

A 47 éves Mákné Erzsike évente 1400 uzsonnás csomagot, 5110 reggelit és vacsorát készít, több ezer zoknit párosít. Az asszony férjével együtt hét gyereket nevel: két saját gyermekük mellé öt gyereket fogadtak be. Az SOS Gyermekfalvakban 400 gyermek él nevelőszülői családokban. Olyan gyerekek, akiket ki kellett emelni vérszerinti családjukból többnyire bántalmazás, elhanyagolás, a szülők szenvedélybetegsége vagy halála miatt. Erzsike lassan 20 éve dolgozik az SOS-ben, ez idő alatt már 40 gyereknek segített elindulni az életben. A család hetek óta készült a Talpra magyar műsorvezetőjének fogadására.A Petőfi Rádió műsorvezetőjének, Harsányi Leventének sem idegen a fürdetés, leckeírás és a házimunka. A kétgyerekes családapa kislánya nemrég nőtt ki a pelenkás korból, kisfia most kezdte az iskolát. A műsorvezető két napon keresztül együtt kel és fekszik majd a családdal, részt vesz mindenben, amit egy hétgyerekes családanya tesz nap, mint nap a gyerekekért, sőt péntek reggel Orosházáról jelentkezik majd be műsorba.A Petőfi Rádió Talpra magyar népszerű műsorvezetői az Euronics-al közösen fogtak össze a "Segíts, hogy segíthessünk az SOS gyermekfalvak lakóinak" elnevezésű kampányban, melynek célja, hogy a hallgatók segítségével összegyűjtsenek 100 ezer forintnyi adományhoz szükséges like mennyiséget, hogy az Euronics ilyen értékben adjon adományokat, nélkülözhetetlen műszaki cikkeket az SOS gyermekfalvak lakóinak.- A szükséges like mennyiség már az első egy órában összegyűlt, ezért nem túlzás azt állítani, nekünk vannak a legjobb fej és legsegítőkészebb hallgatóink! - mondta el Kardos Horváth János a Talpra Magyar műsorvezetője. - A likegyűjtést folytatjuk, egészen holnap reggel 8 óráig várjuk a virtuális adományokat, hogy még feljebb tornázhassuk az adományozott műszaki cikkek értékét - tette hozzá boldogan Peller Mariann.