Hétszeresére nő a mobil adatforgalom 2021-ig

Hétszeresére nő a globális mobil adatforgalom 2021-ra a 2016-ös szinthez képest, köszönhetően a mobilfelhasználók, az okostelefonok, valamint a dolgok internetén (Internet of Things, IoT) alapuló kapcsolatok számának jelentős emelkedése, illetve az egyre gyorsabb hálózatok és a mobilvideók terjedése miatt - derült ki az internetes hálózati berendezéseket gyártó Cisco visual networking index előrejelzéséből.



Az MTI-hez pénteken eljuttatott tájékoztatás szerint világszerte a mobilhálózatok sebessége a 2016-ban mért másodpercenkénti 6,8 megabites (Mbps) letöltési sebességről háromszorosára, 20,4 Mbps-ra növekszik a következő öt évben. A jelentés szerint a 4G hálózatokat hamarosan az 5G kapcsolatok váltják fel, amelyek átfogó telepítése várhatóan 2020-tól kezdődik, az 5G kapcsolatok a teljes mobil adatforgalom 1,5 százalékát teszik majd ki 2021-ben, és 4,7-szer több forgalmat generálnak majd, mint egy átlagos 4G kapcsolat.



A mobil adatforgalom 2021-re eléri a 49 exabájtot havonta (1 exabájt egymillió terabájttal, egymilliárd gigabájttal egyenlő, ennyi adat 250 millió DVD-re írható rá), amely 122-szer több, mint a 2011-2021 közötti időszakban generált mobil adatforgalom összesen. A mobilvideók aránya csaknem kilencszeresére emelkedik, ami a legnagyobb növekedési ráta a mobilalkalmazások kategóriájában, 2021-ben a videó adja a mobil adatforgalom 78 százalékát. Ezen belül a valós idejű videók aránya 39-szeresére növekszik majd, és a globális mobil adatforgalom 5 százalékát teszi ki.



A Cisco becslése szerint a testen viselhető eszközök száma háromszorosára, 325 millióról 929 millióra növekszik 2016 és 2021 között, ezáltal emelkedik a gép-gép közötti (machine to machine - M2M) kapcsolatok száma is. A teljes mobil adatforgalom 29 százalékát az M2M kapcsolatok adják, míg ez az arány tavaly 5 százalék volt. Az IoT és az alkalmazások révén az M2M kapcsolatok számítanak majd a leggyorsabban növekvő mobil adatkapcsolatnak - jegyezte meg a cég.



A világon összesen - beleértve az M2M modulokat is - közel 12 milliárd mobileszköz lesz használatban 2021-re, másfélszer több, mint 2016-ban, a mobileszközök 50 százaléka okostelefon lesz.



A jelentés szerint a mobil adatforgalom a teljes internet protocol (IP) alapú adatforgalom 20 százalékát teszi majd ki, míg ez az arány 2016-ban 8 százalék volt. A Cisco rámutatott, hogy Kelet-Közép Európában a mobil adatforgalom a globálisnál némileg kisebb mértékben, csak hatszorosára nő 2016-2021 között, ugyanakkor ez kétszer olyan gyors ütem, mint a vezetékes IP alapú forgalom esetében. Mindez részben a felhasználók számának 2 százalékos emelkedésének, valamint a videók, illetve a testen viselhető eszközök számának ugrásszerű növekedésének az eredménye lesz.