Hevesi Tamás mindig képes megújulni

Kép forrása: borsonline.hu/ Fejér Bálint

Hevesi Tamásnak meglepően sok oldala van, és míg a nézők a tévén keresztül hétről hétre meglepődnek ezen, felesége azt mondja: épp ez tartja őket össze - írja a Bors.Hevesi Kriszta és Hevesi Tamás igazi álompár, és bár az ő történetük is inkább emberi, mintsem tündérmese, mégis tele van csodás pillanatokkal. Kriszta élőben szurkolta végig a Sztárban sztár + 1 kicsi legutóbbi felvételét a TV2 stúdiójában, Tamás pedig gyakran tekintett párja felé. Úgy tűnik, az összhang törhetetlen kettejük között, és Kriszta már meg sem lepődik azon, hogy az énekes a legkülönfélébb karakterekben is könnyedén brillírozik.

– Szeretem Tomi sokoldalúságát, vélhetően ez az a tulajdonság, ami miatt képtelenek vagyunk ráunni egymásra – árulta el a Borsnak Hevesi Kriszta. – Ő mindig képes arra, hogy egy új arcát mutassa meg, ráadásul ehhez nála tehetség is társul. Ez nagyon fontos, hiszen fel tudunk nézni egymásra. Csodálatos érzés, hogy egy ilyen értékes ember van mellettem, aki nem mellékesen szerény is. Profi, elképesztő munkafegyelme van, emellett pedig nagyon jó ember. Öröm látni azt az összhangot, ami közte és a duettpartnere, Csenge közt van, nem véletlen, hogy a zsűri is mindig kiemeli ezt.