Hiába a lobbi, Oprah Winfrey nem akar amerikai elnök lenni

"Ez nem olyasmi, ami érdekelne engem. A közelmúltban találkoztam valakivel, aki felajánlotta, hogy segítene a kampányban. De ez nem nekem való" - fogalmazott a csütörtökön publikált interjúban a népszerű médiamogul.A 63 éves Oprah Winfrey elnökségével kapcsolatos hírek azt követően kaptak szárnyra a közösségi médiában, hogy két hete a Golden Globe-díjak átadásán életműdíja átvételekor nagy hatású beszédet mondott. Winfrey barátai, valamint élettársa, aki egyben üzleti partnere is, azonnal az ötlet mellé álltak, mondván: ha jelentős támogatottságot kapna, "abszolút meg tudná csinálni". Egy bizalmas barátnője, Gayle King a CBS reggeli műsorában arról beszélt, hogy Winfreyt felvillanyozta az ötlet.A Golden Globe-gála után Cormac Flynn demokrata tanácsadót számos ismerőse kereste meg, hogy támogassa Winfrey jelölését, ő pedig létrehozta a Winfrey 2020-as indulását tervező nemzeti bizottságot. A bizottság az InStile magazinban megjelent interjú ellenére is folytatja munkáját - jelentette ki Flynn, rámutatva, hogy már korábban is akadt olyan politikus, aki először visszautasította az indulást, aztán mégis beszállt a kampányba."A bizottság célja meggyőzni Oprah-t arról, hogy gondolja meg magát" - mondta Flynn, akinek független bizottsága, a Super PAC két, önkéntesekből álló stábbal és két tanácsadó céggel dolgozik, amelyek szintén felajánlásból segítenek."Oprah Winfrey kivételes vezető és rendkívüli elnök lenne belőle" - mondta Flynn. Winfrey televíziós beszélgetős műsorai révén alapozta meg hatalmas népszerűségét az amerikaiak körében.Erre építette később médiabirodalmát, amelynek portfóliójában magazinok kiadása, filmes és televíziós produkciók, kábeltévé és műholdas rádióadás is szerepel. A rendkívül szegény családból származó Winfrey ma a világ egyik leggazdagabb asszonya, két alkalommal Oscar-díjra is jelölték. Donald Trump elnök, aki maga is népszerű televíziós személyiség volt, Winfrey esetleges indulásával kapcsolatban megjegyezte, hogy ínyére lenne egy ilyen "celebritás kontra celebritás" kampány, de biztos benne, hogy "megverné Oprah-t".