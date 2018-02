Hiába Balázsé ˝a nagyobb˝, Stohl Andrást nem tudta lenyomni

Kép forrása: borsonline.hu

- írja a Bors.Saját vetélkedőjüket az indulásakor A Piramissal egy időben adták, és bár az első két napon Ba­lázs műsora nyerte a nézettségi párharcot a teljes lakosság körében, a TV2-produkció fokozatosan erő­södött, és az azóta eltelt időszakban a teljes lakosság, valamint a hirdetői szempontból kiemelt, 18–49 év közötti nézők körében is felülmúlta vetélytársát.

A Stohl András vezette A Piramis februárban (1–20-ig) közel nyolcszázezer nézőjével szinte mindennap meg tudta verni a vele egyszerre képernyőre került RTL-es vetélkedőt, amit megközelítően hatszázhetvenezren néztek. Ezért az RTL Klub a műsor­idővel kezdett játszani, hogy kedvezőbb helyzetbe hozza A Falat - idézte fel a lap.A lépés érthető volt, hiszen A Piramis akkor teljesített a legjobban, amikor a főműsoridőben a Barátok közt ment ellene. Ám a csatorna a Fókusszal sem tudta megtartani nézőit. Ezért tévés berkekben azt pletykálják, hogy az RTL nagytétényi székházában úgy döntöttek, a tervezettnél ha­marabb leállítják A Fal újabb epizódjainak forgatását, vagyis Se­bestyén Balázs vetélkedőjéből az eredetileg szántnál kevesebb rész kerül majd adásba.

A tavaszi műsorrendbe tervezett mennyiséget leforgattuk, és A Fal készítése már véget ért. Tudomásom szerint annyi adás elkészült, amennyit berendeltek, sőt még eggyel több is, mert a nulladik, próbaepizód annyira jól sikerült, hogy azt is adásba tervezték. Többet azért nem készítettek, mert ilyenkor megvan a döntés lehetősége egy csatornának, hogy akar-e konzervbe dolgozni vagy nem, vagyis tulajdonképpen arról kell határozniuk, mennyit forgatnak előre. Most nem történt ilyen. Már volt példa arra, hogy jó előre elkészítettek valamit, de mivel a televízió-műsoroknak is van szavatossági idejük, azok is meg tudnak porosodni

– részletezte a televíziós szakember.

A hír igaz, néhány nap múlva újabb adásokat rögzítünk. Nagyon elégedettek vagyunk a műsor eredményével, ezért nem kérdés a folytatás. A játékosfelhívásunkra közel tizenötezren jelentkeztek, ez is az eredeti Piramis népszerűségét bizonyítja

– mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

A Bors Stohl Andrást arról kérdezte, hogy szerinte miben rejlik A Piramis sikere.

A játékosok lehetőséget kapnak arra, hogy a tudásuk és a szerencséjük segítségével akár milliomosként távozzanak a TV2 stúdiójából. Eközben a tévé előtt ülő százezrek ugyanúgy próbálják megfejteni a kvízkérdéseket, és szurkolnak a párosnak, akik akár ők is lehetnének. Szívvel és lélekkel készítettük ezt a műsort a kollégáimmal, és úgy vélem, ezt érzik az emberek is, ezért tisztelnek meg minket a figyelmükkel estéről estére. Az én feladatom „csupán" az, hogy tereljem a játék menetét, kíváncsi legyek és értsem a játékosok motiváció­ját egy-egy döntés esetén. Egy két-két és fél órás epizód felvétele alatt óhatatlanul csapattá kovácsolódunk a szereplőkkel, engem is elragad a játék lendülete, ugyanúgy örülök velük, ha sok pénzt gyűjtenek és ugyanúgy bosszankodom, ha milliókat vesztenek. Amikor több tízmillió forintnyi összeg a tét, nem lehet kívül­állónak maradni

– értékelt Stohl.