Hiánypótló - A repkedő szívecskék után lufikkal teszik cukibbá a Messenger üzeneteket Zuckerbergék

gratula (lufik szálnak fel a komment felett)

xoxo (szívecskék szálnak fel a komment felett)

Aki rendszeresen használja a Messengert, azt biztosan tudja, hogy ha <3 karaktereket pötyög be egy ismerősének, akkor pár pillanatra szálló szívecskék töltik be a csevegő képernyőjét. A 24.hu írta meg, hogy most egy hasonló megoldás érkezett a Facebook bejegyzésekhez.Ha begépeljük a megfelelő szavakat, akkor mindkét fél hasonló animációkat láthat a kommentelt poszt alatt.A lapnál úgy tudják, hogy Itthon eddig két szó van amivel elő lehet csalni a rejtett funkciót:Tesztelték is gyorsan, és arról számoltak be, hogy a begépelést követően a két szó narancssárgára vált, és ha rájuk kattintunk, akkor ismét megjelenik az animáció, amit így a végtelenségig ismételgethetünk.A friss funkció viszont még nem mindenki számára érhető el.