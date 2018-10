Hien a Vangelis Filmzenei Koncert szólistája!

–

–

Hien a világ legjobb könnyűzenei egyetemén tanul Bostonban, de nem hagyja cserben hazai rajongóit sem. November 8-án egyik példaképe, Vangelis remekműveit adja elő szólistaként egy nyolcvan fős szimfonikus zenekar és kórus kíséretében a Papp László Budapest Sportarénában.Egy ideje teljesen magával ragadott az elektronikus zenekészítés. Vangelis ebben a műfajban minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője, munkássága meghatározó a műfaj fejlődésében. Hihetetlen megtiszteltetés számomra, hogy az Ő darabjait adhatom elő több ezer ember előttmeséli Hien, aki jelenleg sound design szakirányon tanul a Berklee College of Music-on. A kimagasló tehetséget a tévénézők is viszont láthatják a Sztárban Sztár című műsorban.November 8-án Hien és a nyolcvan fős Magyar Virtuózok Zenekar valamint a Budapest Énekegyüttes közreműködésével az Oscar-díjas zeneszerző legnagyobb alkotásait hallgathatjuk meg: "1492- A Paradicsom meghódítása", "Tűzszekerek", "Szárnyas fejvadász"..., hogy csak egy párat említsünk a világsikerek közül, amelyek szó szerint megelevenednek az Arénában...Az élményhez ugyanis vizuális kényeztetés is dukál: projektorokkal kivetített óriási installáció kápráztatja el a nézőket. A színpadkép videó mapping technológiával térben kivetített vizuális elemekből áll össze Vangelis zenéjének légiességét képileg vitorla formájú textíliák jelenítik meg, melyeken különleges történetek kelnek életre...A nagyívű koncert Európában először Magyarországon látható.