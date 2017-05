Hihetetlen akcióba futottak bele közel nyolcszázan a Bestbyte-nál

Hatezer forintért hirdetett egyébként több százezres laptopokat, televíziókat péntek éjjel és szombat hajnalban a Bestbyte: a szó szerint hihetetlen akció tömegeket hozott lázba, órákon belül akár több ezren is vásárolhattak akciósan a netáruház felületén. Aztán gyorsan kiderült, hogy az álomakció tényleg csak álom marad, rendszerhiba miatt lettek extrém alacsonyak az árak – írta meg a Magyar Nemzet

A Bestbyte gyorsan észrevette a hibát, amiről rövid sablonlevélben tájékoztatta az ügyfeleket. A vásárlók egy részét nem érte tényleges anyagi kár – ők utánvéttel vásároltak volna – sokan azonban azonnal fizettek, alkalmanként 40-50 ezer forintot is, és egyelőre hiába várnak a visszafizetésre - tudta meg a lap.– mondta a Magyar Nemzetnek Dietz Gusztávné, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület elnöke. A jogász szerint a Bestbyte-ot arra ugyan nem lehet kötelezni, hogy a rosszul meghirdetett 6000 forintos áron adja termékeit, az átutalásokat nem tarthatja napokig magánál, hiszen ezzel is jogosulatlan anyagi előnyre tehet szert – ráadásul a gyors reakció azt jelzi, hogy szinte azonnal észrevették a hibát.A lap megkeresésére azt írták a Bestbytte munkatársai, hogy a hiba közel nyolcszáz megrendelőt érintett, és bár a megrendeléseket nem tudják teljesíteni, a beérkező összegeket azonnal visszautalják. Hozzátették azt is, hogy az oldalukon szereplő információk „kizárólag tájékoztató célt szolgálnak".A lap megkeresésére Dietz Gusztávné azt is elmondta,hogy– például azért, mert egy banki letétet bontott fel vásárláshoz, amivel elvesztette a kamathozamot.Az is biztos, hogy az áruháznak vissza kell fizetnie az átutalással járó pluszköltségeket, ha voltak ilyenek – tette hozzá az egyesület elnöke.