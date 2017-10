Hihetetlen áron kelt el Paul Newman Rolexe

Rekordáron, 17,75 millió dollárért (4,76 milliárd forint) kelt el Paul Newman néhai amerikai filmszínész Rolex Daytona karórája egy csütörtöki New York-i árverésen.



Ez a legmagasabb ár, amelyet egy karóraárverésen valaha is elértek - közölte az eladást szervező Philipps aukciósház. A korábbi rekordot egy Patek Philippe tartotta, amelyet 11,1 millió dollárért árvereztek el tavaly novemberben Genfben.



A 6239-es referenciaszámú karórát Paul Newman felesége, Joanne Woodward színésznő ajándékozta a filmsztárnak 1969-ben, a Győzni Indianapolisban című film forgatásakor, melyben Newman autóversenyzőt alakított. Mivel a színész maga is az autósport rajongója lett, és 1965-ban volt egy motorkerékpár-balesete, Woodward a "Vezess óvatosan! Én" szavakat vésette az óra hátlapjára.



Paul Newman állandóan viselte az órát, és gyakran dicsekedett barátainak a pontosságával, olykor még fogadásokat is kötött rá. A színész sok fényképen volt látható ezzel a karórával a kezén, ami valószínűleg nagyban hozzájárult a modell népszerűségéhez, annyira, hogy az óra a "Paul Newman Daytona" becenevet kapta.



Amikor Newman 1984-ban egy új Rolexet kapott ajándékba feleségétől, a karóra "eltűnt", mint jóval később kiderült, a színész legidősebb lánya, Elinor Newman akkori udvarlójának, James Coxnak ajándékozta, aki most áruba bocsátotta.



Az Oscar-díjas filmszínész 2008-ban hunyt el, 83 évesen.