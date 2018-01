Hihetetlen mennyi könyvet gyűjtött össze egy rajongó a Kis hercegből

Kép forrása: Les Observateurs

A gyűjtő, aki többek között az építési munkagépekkel foglalkozó egyik legnagyobb svájci importcég, a Probst Maveg SA vezetője, irodalmi központjával az ifjúságot "sms-nél vagy chatüzenetnél hosszabb szövegek olvasására" akarja ösztönözni. A központba kerül különleges gyűjteménye is.A projekt munkacíme B-612, amely a kis herceg bolygója a népszerű történetben.

Probst gyűjteményében vannak, például egykönnyedén olvasható példány, amelynél az írást különböző szimbólumok egészítik ki.Egy másik kiadás, szerepel benne a kubai forradalmár ajánlása is.A vállalkozó több mint egy évtizede kiemelten foglalkozik Saint-Exupéry művének lefordításával, illetve olyan nyelvekkel, amelyeket a kihalás veszélye fenyeget. Így került bele a gyűjteményébe egyis: ezt a nyelvet a Venezuela és Kolumbia közötti határterületen beszélik.A válallkozó célja, hogy "A kis herceg üzenetét olyan népek számára is elérhetővé tegye, melyeknek eddig nem adatott meg ez a kiváltság" - emelte ki.A projektet Saint-Exupéry családja és Waadt kanton is támogatja.Antoine de Saint-Exupéry műve először 1943-ben jelent meg és azóta világszerte 80 millió példányban kelt el. Az arisztokrata származású francia író, költő és úttörő repülős meséje a legolvasottabb és legtöbbet fordított francia könyv, több száz nyelvre és dialektusra fordították le eddig, és megjelent Braille-változatban is. Saint-Exupéry azonban már nem érhette meg könyve sikerét: 1944-ben egy szövetségi küldetés során a mediterrán térségben eltűnt. Azonosító karkötőjét 1998-ban, gépének roncsait 2000-ben találták meg Marseille partjainál.