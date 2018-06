Hihetetlen szerencse: 1,5 milliárd forintot nyert egy magyar az Eurojackpoton!

Aki mer, az nyer!



A 2018-as év idáig különösen szerencsésnek bizonyult a hazai lottójátékok kedvelői számára: az év első 23 hete során már 800 lottómilliomos és 3 lottómilliárdos mondhat hálát Fortunának, és persze magának is mázlijáért! Az idei év eddigi legnagyobb telitalálatát egy szerencsés honfitársunk a 22. héten az Ötöslottón érte el, amikor 1,6 milliárd forint ütötte a markát...

Folytatódik a hazai lottójátékosok hihetetlen szerencseszériája: a 22. játékhéten megnyert, 1,6 milliárd forintot érő Ötöslottó után most hétvégén az Eurojackpoton tett szert egy honfitársunk közel 1,5 milliárd forintos nyereményre! Mindezt ráadásul úgy, hogy az 5+2 kihúzott számból „csupán" 5 +1-et talált el...Igazán szerencsésnek tarthatja magát az a hazai Eurojackpot játékos, akinek múlt pénteken 5+1 találata volt: a magyarországi lottójátékok modern kori történetében soha nem nyert senki ekkora összeget úgy, hogy még csak telitalálatosa sem volt. Hihetetlen szerencséjéhez persze az is hozzájárult, hogy az Eurojackpot heti főnyereménye a múlt héten elérte a 90 millió eurót, azaz a több mint 27 milliárd forintot, mely nemcsak az Eurojackpot, de a hazai lottójátékok tekintetében is az elérhető legnagyobb főnyereménynek számít.Magyarország Csehországgal és Szlovákiával egy időben, 2014-ben csatlakozott az Eurojackpot forgalmazásához. Az Európát átívelő játék a kezdetektől fogva nagy népszerűségnek örvend az itthoni játékosok körében, hiszen már bevezetése óta minden évben született 5+1-es magyar találat, de ez idáig általában bruttó félmillió eurós, azaz több mint 150 millió forintos nyereményt jelentett a szerencséseknek.Közel másfél éve, 2017 februárjában viszont az 5+2-es telitalálatot is sikerült egy magyar játékosnak eltalálnia, amikor is a modernkori magyar lottótörténelemben elért legnagyobb főnyeremény, bruttó 22,5 millió euró, vagyis 5,9 milliárd forint talált gazdára.Azt most még csak találgathatjuk, hogy Magyarország legújabb Eurojackpot lottómilliárdosa mihez kezd majd mesés főnyereményével. A Szerencsejáték Zrt. legutóbbi felméréseiből viszont kiderül: milliárdos nyeremény esetén a hazai válaszadók több mint fele leginkább álmai ingatlanára költene. 10 magyarból hat honfitársunk pedig biztosan kilépne a munkahelyéről, de számosan vannak azok, akik saját vállalkozásba kezdenének. És azt is tudjuk: Eurojackpot milliárdosként a magyarok igazán jószívűnek bizonyulnának: a megkérdezett játékosok mintegy háromnegyede családját támogatná a nyereményből, de minden második magyar jótékony célra is áldozna.Az Eurojackpot főnyereménye ezen a héten is több mint 27 milliárd forint: ha folytatódik a hazai lottójátékosok mázlija, lehet, hogy újabb magyar telitalálatot ünnepelhetünk a most pénteki sorsolás után?