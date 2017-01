Hivatalos: ezért hevültek túl a Samsung okostelefonjai

A túlhevülésre hajlamos, robbanás- és gyulladásveszélyes akkumulátort nevezte meg hivatalosan is a Galaxy Note 7 okostelefonok visszahívásának okaként a Samsung Electronics dél-koreai konszern, amely egyúttal közölte, hogy az új prémiumkategóriás modelljének bemutatása késhet.



A vállalat hétfőn közölte, hogy lezárult a vizsgálat: a Samsung mérnökei, független szakértőkkel közösen, több mint 200 ezer készüléket és 30 ezer akkumulátort teszteltek, ellenőrizték a Galaxy Note 7 programjait, a készülékek összeszerelését és kiszállítását. A több hónapig tartó munka eredményeként arra a következtetésre jutottak, hogy az akkumulátor konstrukciós hibája és az összeszerelési folyamat hiányosságai miatt történhetett meg az, hogy töltés közben túlhevültek, esetenként ki is gyulladtak Galaxy Note 7-esek. Az akkumulátorokat két beszállítótól szerezte be a Samsung.



A Samsung Electronics tavaly szeptemberben - kevesebb mint egy hónappal a forgalmazás elindítása után - visszahívta a Galaxy Note 7 okostelefonokat szerte a világban, majd októberben megszüntette gyártását és értékesítését is, mivel az első széria visszahívása után a cserekészülékeknél is túlhevülést tapasztaltak.



Az Apple által gyártott iPhone 7 versenytársának szánt készülék gyártásának leállítása nemcsak több milliárd dollár értékű anyagi kárt, hanem óriási presztízsveszteséget is okozott a csúcstechnológiát képviselő dél-koreai vállalat számára.



Koh Tong Dzsin, a Samsung Electronics mobilágazatának vezetője hétfőn tartott sajtótájékoztatóján elmondta, az ügy tanulságait levonták, és keményen fognak dolgozni a fogyasztók bizalmának visszaszerzésén. A vállalat új zászlóshajójának szánt készülék, a Galaxy S8 modell bemutatása csúszik, és az már bizonyos, hogy a Barcelonában február 27-én kezdődő Mobil Világkongresszusra (MWC) nem készül el.



A Samsung hagyományosan a barcelonai seregszemlén szokta bemutatni új prémiumtermékeit.