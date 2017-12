Hoffmann az Aranyoskámmal bizonygatja az ártatlanságát

A kétszeres Oscar-díjas színész sem úszta meg, Harvey Weinstein ügyének kirobbanása után nemrég Anna Graham Hunter vádolta meg azzal, hogy tinédzser korában Hoffman ízléstelen viccekkel zaklatta, s a fenekét is megmarkolta - írja a borsonline.hu A színész most reagált egy tévéműsorban:– Sajnálom, ha valaki félreértett, én nem ilyen vagyok. Jól mutatja ezt az Aranyoskám című film is. Ha nem tisztelném végtelenül a nőket, nem vállaltam volna el a szerepet, hiszen a történet lényege, hogy egy férfi attól vált jobb emberré, hogy a gyengébbik nem bőrébe bújt.