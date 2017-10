Hogyan befolyásolja a mesterséges intelligencia az orvosi diagnosztikát?

a szívizom összehúzódásakor keletkező elektromos feszültséget (EKG)

a szívritmust,

a mozgást,

a bőrfelület hőmérsékletét,

a galvánellenállást,

és a vérnyomást.

A mesterséges intelligencia (AI - artificial intelligence) hosszú évek óta történő fejlesztésével eljutott a technológia a fent említettek polgári felhasználásáig. A szoftverek képesek önmagukat fejleszteni, a begyűjtött adatokban önállóan mintákat felismerni. Ez önmagában nem tűnik olyan nagy dolognak, talán csak egy kicsit ismeretlennek hangzik. Pedig valójában ez hatalmas lépés és nagyon sok ponton képes megváltoztatni a mi életünket is. Nézzük meg egy konkrét példán!Az egyik legfrissebb fejlesztés, amelyen keresztül könnyen bemutatható egy gépi tanulásos rendszer az egy okosóra. Az óra által mért adatok elemzését végző gépi tanulásos háttérrendszer szabály alapú, valamint neurális hálózatokkal működő algoritmusok alapján, folyamatosan (kvázi valós időben) értékeli az óra által mért jeleket.Az okosóra által begyűjtött és a számítógép által kiértékelt adatok alapján az infarktusok döntő többségénél nagy valószínűséggel előre lehet jelezni az esemény bekövetkezését. Így akár a vezetés közben bekövetkező szívinfarktus során történő balesetek is megelőzhetőek!Egy ilyen eszköz segítségével a szívritmuszavarok különböző fajtái is felismerhetőek, vagy idejekorán kimutathatóak a lázas állapottal járó fertőzések. A stroke-ok különböző fajtáinak (például az ischémiás stroke) kockázatának növekedése is jól előre jelezhető.Idős emberek, nagyszülők esetében kiemelten fontos a dehidratáció, az elektrolit-háztartás nyomonkövetése és a rendellenességek előrejelzése. Az óra azt is képes valós időben érzékelni, és tájékoztatni tud róla, ha a használója elesik, vagy közlekedési balesetet szenved.Tesztfázisok arra engednek következtetni, hogy epilepsziás rohamok előjelzésére, allergiás és asztmás tünetek észlelésére is alkalmassá válnak az okosórák, valamint az alvási rendellenességek is kiszűrhetőek lesznek általuk.Technikai oldalon minden adott - a szenzorok már képesek mérni a szükséges adatokat. További fejlesztések már csak szoftveres oldalról szükségesek - hogy a mértek közül a felesleges adatok kiszűrhetőek legyenek.

Külön öröm, hogy ezekben a fejlesztésekben úttörő részt vállal egy magyar csapat is! A napokban indították el közösségi kampányukat egy olyan okosórával kapcsolatban ( MAP Health Watch ), ami valós időben mér, analizál és előre jelezi az eseményeket. Ezen szavak angol megfelelőiből (measure, analyze, predict) kapta az óra a MAP nevet.Jelen esetben csak egy karórán mutattuk be az orvosdiagnosztikában nyíló, modern lehetőségeket. A technika fejlődésével lehetőség nyílik, hogy az emberi test vizsgálatára megalkotott eszközök egyre pontosabb és egyre több adatot nyújtsanak az orvosok részére. Az, hogy az okosóránk mentőt hív, ha elájulunk, vagy hogy az orvosunknak 24 órás, precíz adatokat tudunk átadni a szívünk működéséről, ez már nem a jövő: ez a jelenünk 2017-ben, Magyarországon.