Hogyan beszéljünk a gyerekekkel az internetről?

Kifejezetten szülőket célzó kiadványt tett elérhetővé a Telenor, melynek célja, hogy segítse őket abban, hogyan közelítsék meg az internetezés témakörét a gyermekeikkel való beszélgetések során. A "Hogyan beszéljük a gyerekekkel az internetről?" című kiadvány, amely ingyenesen letölthető a, pedagógusok számára is hasznos útmutató lehet.Míg a mai gyerekeknek digitális bennszülöttként alapvető az internetelérés, a mobilinternet jelenléte az életükben, szüleiknek sok esetben kihívást jelent, hogy az online térben is a megfelelő segítséget, támogatást nyújthassák gyermeküknek. Ebben szeretne a szülők segítségére lenni a Telenor kiadványa, a "Hogyan beszélj a gyerekekkel az internetezésről?".Az igen részletes, negyvenoldalas kiadvány négy fő fejezetből áll. Az első a tudatos internethasználatba vezeti be az olvasót, elmagyarázza, miként lehet "jól" használni a világhálót anélkül, hogy az függést alakítana ki a gyerekekben. A második fejezet az online veszélyhelyzetekre fókuszál, kifejtve például az online ismerkedés vagy a szexting kockázatait. A harmadik fejezetből a szülők az internetezés biztonságos oldaláról kaphatnak képet: arról, hogy milyen nethasználati gyakorlatot érdemes bevezetni otthon, és miért fontos, hogy a gyerek úgy vigyázzon személyes adataira, mint bármely más féltett értékére. Témákra bontva ez a fejezett konkrét kérdéseket is tartalmaz, amelyeken keresztül családi körben feltérképezhetők a fiatalok internethasználati szokásai, így a szülők is célzottabban beszélgethetnek gyermekeikkel egy adott témakörről.A kiadvány eredeti verzióját a Telenor Csoport adta ki, amit Magyarországon a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és a Telenor hazai szakértői adaptáltak a hazai viszonyokhoz. Az ismertetőt a Telenor digitális oktatási programja, a Hipersuli honlapjáról lehet letölteni digitális formátumban.– Az internet fantasztikus lehetőségeket tartogat minden generáció számára. Van, akinek több, és van, akinek kevesebb támogatásra van szüksége, hogy ezeket a lehetőséget elérje és kihasználja. Kiadványunkkal egyszerre szeretnénk támogatni a szülők és a gyerekek felkészültségét, hiszen a jelenleg is zajló digitális forradalom közepette a digitális tudás, a lehetőségek és veszélyek pontos ismerete a jövőben nélkülözhetetlenek lesznek – mondta el Christian Wulff Søndergaard, a Telenor Magyarország vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese.A Telenor fontos célkitűzése, hogy a technológia segítségével csökkentse a társadalmi egyenlőtlenségeket és segítse a korszerű, digitális oktatás terjedését, ezért kiemelt figyelmet fordít a biztonságos netezéssel kapcsolatos ismeretterjesztésre és tudatosításra a gyerekek körében. 2017-ben több mint 4 ezer diákot ért el biztonságos internet oktatásával. A vállalat önkéntes munkatársai országszerte összesen 150 órában tartottak oktatást 1600 diáknak, többek között a Digitális Témahét programsorozat keretében, amelyhez a Telenor idén is csatlakozik április 9-13. között és tart képzést az ország több iskolájában, köztük Hipersulikban.