Hogyan és hová autózzunk ősszel? Tippek a biztonságos közlekedéshez!

Hullanak a falevelek, rövidebbek a nappalok, fokozatosan csökken a hőmérséklet és reggelente nyirkosabbak az utak is. Ezeknek a tényezőknek köszönhetően megváltoznak a vezetési körülmények, ami miatt jobban oda kell figyelni a vezetésre. Mire ügyeljünk, hogyan készítsük fel autónkat az őszre? A Europcar Autókölcsönző szakértői készítettek erről egy összeállítást, plusz még ajánlanak néhány ideális őszi úti célt is.



Minden évszaknak megvan a maga sajátossága, ami hatással van a vezetésünkre és az autónkra is. A télhez hasonlóan az őszi vezetésnek is vannak olyan veszélyei, amire nem árt odafigyelni. A Europcar szakértői által összeállított tanácsok segíthetnek abban, hogy biztonságosan közlekedjünk ősszel is az utakon: Vigyázzunk a színes falevelekkel!

Az őszi táj szépségét az eltérő színekben pompázó falevelek adják. Mégis ezek a frissen lehullott levelek jelentik az őszi vezetés egyik legnagyobb veszélyét. A nedves faleveleken könnyen megcsúszik az autónk kereke, ezért óvatosan hajtsunk rájuk és ne kormányozzunk vagy fékezzünk hirtelen a falevelekkel borított utakon.



A vezetésen kívül figyeljünk arra, hogy a száraz falevelek könnyen megbújnak az autónk motorterében is. Igaz, ez nincs hatással az autónk állapotára, csak esztétikai jelentősége van. Óvatosan a szürkületben!

Ősszel még a nyári időszámítás szerint telnek a napok, ami miatt rövidülnek a nappalok. Figyeljünk oda, vezessünk lassabban, különösen a szürkületben. Azok, akik azt érzik, hogy a vezetésüket nem csak a szürkület nehezíti, menjenek el szemvizsgálatra - lehet már egy gyengébb szemüveg is segít nekik a biztonságosabb vezetésben.



Ősszel a szarvasbőgés idején vezessünk óvatosan erdős utakon, ilyenkor gyakrabban láthatóak az állatok és megnövekszik az általuk okozott balesetek száma is. Készítsük fel autónkat az őszre!

Igaz még nem sürgető, de szépen lassan kérhetünk időpontot a gumicserére. Ezen kívül, nézessük át az autónk fűtési rendszerét, fényszóróit és vizsgáljuk meg az ablaktörlőlapátok állapotát is. Ablakmosófolyadék töltésnél már célszerű ilyenkor fagyállót beletölteni, novembertől jelentős lehűlést jósolnak.



Miután felkészültünk az őszi biztonságos vezetésre, ez az évszak tökéletes egy hosszú hétvégés kiruccanásra. Töltsük meg ezt az évszakot is élményekkel! Íme néhány hazai és külföldi úti cél, amit érdemes megnézni ebben az évszakban:



- A Szarvasi arborétum ideális választás egy őszi kiránduláshoz. A 82 hektáros területen megtekinthetjük hazánk egyik legjelentősebb élő fa gyűjteményét, továbbá megnézhetjük Pepi gróf Varázstanyáját, az Üvegházat vagy a titkok kertjében kipróbálhatjuk az egyik játékot.



- Budapesttől 25 kilométerre található Dobogókő klimatikus gyógyüdülőhely, zarándokhely, ahol számtalan turistaútvonal található.



- Az ősz a szüreti mulatságok ideje. Ilyenkor érdemes ellátogatni kisebb borvidékekre is, mint például a Balaton északi partján fekvő Hegymagas, ahol az isteni borok kortyolgatása mellett gyönyörködhetünk a meseszép kilátásban.



- Akik egy kicsit messzebb mennének, felfedezhetik a csodálatos tájairól és finom borairól ismert Burgerlandot vagy Szlovénia egyik gyöngyszemét az 530 méter magasságban fekvő Bohinj-völgyet.