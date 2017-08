Hol a legfinomabb a lángos és mit tudunk kedvencünkről?

Az első feljegyzések már az 1700-as évekből vannak a lángosról, ami a kenyérsütés elterjedéséhez köthető. A megmaradt kenyértésztából formáltak lepényeket, amiket a kemence elejében sütöttek ki.

A lángos neve is az eredeti elkészítés módjára utal, hiszen a láng szóból ered.

A lángost eleinte parázson sütötték, majd később zsírban, és a gasztronómia fejlődésével alakult ki a bő olajban sütés hagyománya.

Régebbi nevei: bodag, molnárpogácsa, pompos, kanvarjú vagy vakvarjú, dübbencs vagy langalló.

1920-as évekre a lángos meghódította hazánkat, és a Balaton part, a városi strandok, piacok és fesztiválok egyik kedvenc ételévé vált.

A Guinness-rekordot tartó legnagyobb lángost 2008-ban sütötték meg Mezőhegyesen, amely 210 centiméter átmérőjű és átlagosan 5 centiméter magas lángos volt.

2013-ban Zánkán a Vénusz állította fel az egy edényben egyszerre kisütött legtöbb lángos Guinness-rekordját, amely 115 lángost jelentett.

A lángos a strandszezon egyik elengedhetetlen étele. A lángossütők találékonyságának köszönhetően ráadásul napjainkban a klasszikus verziókon kívül fogyaszthatjuk juhtúróval-csülökkel vagy virslivel töltve, de kaphatóak már édes változatok is.