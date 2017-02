Hollywood ikonikus zenéi csendülnek fel a Müpában

Hollywood ikonikus zenéit hallhatja a közönség Fischl Mónika, Radics Gigi, Dolhai Attila és Király Viktor előadásában a The Sound of Movies - A mozi hangjai című nagyszabású gálaesten március 24-én a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében Budapesten.



A szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar közreműködésével, Pejtsik Péter vezényletével olyan világhírű filmek zenéiből csendülnek fel dallamok, mint A Keresztapa, az Armageddon, A Karib-tenger kalózai, a Star Wars, a Szellemirtók, a James Bond-sorozat, a Volt egyszer egy Vadnyugat, a Több mint testőr, A Da Vinci-kód vagy Az éhezők viadala.



Többféle zenei stílus is megjelenik majd a koncerten: a könnyűzenétől a popon át a klasszikusokig - hangsúlyozta Dolhai Attila énekes az M1 aktuális csatorna hétfői adásában.



"Arra számítunk, hogy ezekkel a dalokkal előhívjuk az emberek emlékezetéből azokat a pillanatokat, amelyek a filmből a leginkább fontosak voltak a számukra" - tette hozzá.



Vadász Dániel producer hangsúlyozta, hogy a multimédiás koncertek az egész világon egyre népszerűbbek. Vannak olyan koncertek, amelyeken teljes filmeket vetítenek le, miközben egy zenekar élőben adja hozzá a kíséretet, de vannak gálajellegű filmzenei koncertek is.



A Müpában rendezendő gálaesten nem fognak vetíteni. "A zenét önállóan szeretnénk megélni, és nem szeretnénk, ha a figyelmet elvinné valamilyen filmrészlet, a koncerten hangulatokat idézünk fel" - mondta a producer.