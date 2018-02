Hollywoodba repíti nyertesét Návai Anikó

A Hello Hollywood játéka a szerencsés nyertest Los Angelesbe repíti, ahol részt vehet az egyik legnagyobb Oscar partin és személyesen is találkozhat a filmvilág csillagaival.



Februárban Návai Anikó és a Hello Hollywood valóra váltja egy filmrajongó álmát! Azok közül a nézők közül, akik játszanak és helyesen válaszolnak a február 4-i, 11-i és 18-i adásokban feltett kérdésekre az adás napján este nyolcig, egy szerencsés játékos február 28-án elrepülhet Los Angelesbe és március 4-én részt vehet az egyik legnagyobb filmstúdió Oscar partiján, ahol személyesen is találkozhat sztárokkal és filmes nagyágyúkkal. Idén 90. alkalommal rendezik meg a filmvilág legrangosabb díjátadó ceremóniáját, így a mindhárom kérdésre helyest választ adó – az utazási feltételeknek megfelelő - 90. válaszadó lesz a nyertes. A győztest a február 25-i adásban hirdetik ki.



- Egy filmrajongó számára ez valóban feledhetetlen utazás lesz. Szerettem volna, ha egy magyar néző testközelből is átélheti, milyen jelentősége és rangja van a filmvilágban az Oscar-nak. A szerencsés nyertes hollywoodi sztárokhoz illő fogadtatásban részesül, a reptérről limuzin viszi majd a szállodába, és meghívója lesz a 20th Century Fox Oscar-partijára – mondta Návai Anikó.