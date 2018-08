Hontalan állatokat támogat a vegas.hu

Magyarország első online kaszinója, a vegas.hu a Hontalan Állatok Világnapja alkalmából társadalmi felelősségvállalási programot indít. Az augusztus 16-án induló mostani kampány során a vállalat a Fejér Megyei Állatvédők Egyesületét, a FEMA-t ( www.femaallatmentok.hu ) kívánja támogatni.A jótékony kezdeményezéshez az online kaszinó játékosai is csatlakozhatnak. Ehhez nincs más dolguk, mint szerencsét próbálni augusztus 16. és 19. között a Mega Moolah elnevezésű szlot játékon. Ha 4 nap alatt összejön legalább 50 ezer pörgetés, a vegas.hu 500 ezer forinttal támogatja a szervezetet.Ezen időszak alatt a támogató szándékú játékosok elvihetik a Mega Moolah jelenleg 2,1 milliárd forint értékű jackpotját is. A Mega Moolah video szlot progresszív jackpot nyereményalappal egy 5 hengeres, 25 nyerővonallal rendelkező, többérmés játék.A vegas.hu a jövőben további jótékony célú kampányokat is tervez.