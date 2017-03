Hoppá! Sűríti nyári járatait az Air Canada Rouge!

Minden jel szerint igazi nyári sláger lett az Air Canada Rouge Toronto-Budapest járata. A kanadai légitársaság bejelentette, hogy egy újabb gépet állítanak be a nyári szezonban a hét ötödik napján ezen a járaton, annyira komoly az érdeklődés az előzetes foglalások alapján erre a desztinációra.A bejelentés értelmében az idei nyári szezonban immár pénteki napokon is lesz közvetlen légi összeköttetés a kanadai Toronto Pearson International Airport és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér között.Az idén, az eddiginél korábban, már május 20-án érkezik az első járat és az első időkben heti három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik.A nyári csúcsidőben, ami az Air Canada Rouge esetében a június 21-től szeptember 19-ig tartó időszakot jelenti, hétfő kivételével a hét minden napján lesz Toronto-Budapest járat. A mostani bejelentéssel további 7 300 férőhely jelenik meg ezen az útvonalon, amely egyúttal az Egyesült Államok számos nagyvárosába is kínál átszállási lehetőséget Torontón keresztül.

A mostani Air Canada Rouge bejelentés a járatbővítésről a siker legbiztosabb jele, különösen mindössze alig egy évvel az új járat elindítását követően.

– mondta Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója.Hozzátette: „Továbbra is elkötelezettek vagyunk az észak-amerikai járatok fejlesztése mellett, mind az üzleti utazók, mind a turisták körében. A mostani többlet járat nyilvánvaló piaci igényre adott választ."Az Air Canada Rouge a Toronto-Budapest járaton a Boeing 767-300ER típusú repülőgépet állítja szolgálatba, amelynek fedélzetén, egy-egy járaton 24 business osztályú és 256 turista osztályú hely lesz elérhető. Az Air Canada Rouge gépei egészen 2017. október 15-ig közlekednek.