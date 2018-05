Horrorsorozatot készít a Netflixnek Guillermo del Toro

Az Oscar-díjas Guillermo del Toro egy egész horror-antológiasorozatot készít a Netflix megbízásából - értesült a Variety.com.



Az online műsorszóró a Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight címet adta a projektnek.



A del Toro gondozásában készülő filmek "egyaránt kifinomultak és horrorisztikusak lesznek".



A mexikói filmest a sorozat alkotójaként és executive producereként tüntetik fel, ugyanakkor a széria több forgatókönyvét is ő jegyzi és egyes darabokat meg is rendez majd. Egyelőre sem az epizódok számát, sem a bemutatók dátumát nem közölte a Netflix.



Del Toro A víz érintése című, idén több Oscar-díjjal jutalmazott filmjének producere, J. Miles Dale szintén executive producerként jegyzi a szériát, akárcsak Gary Ungar, aki az Exile Entertainment produkciós cégtől érkezik.



Del Toro a Trollvadászok című animációs sorozattal debütált a Netflixnél. A sorozat harmadik évada május 25-én indul. A rendezőnek a 10 After Midnight lesz az első játékfilm-sorozata a műsorszórón. A széria a Netflix első horror-antológiasorozataként készül el.