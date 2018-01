Hosszú Katinka: a formám nem az igazi

Egyértelmű, hogy a magánéletbeli problémái most már a pályafutására is kihatással vannak. A háromszoros olimpiai bajnok az év első antwerpeni pénzdíjas viadala után ugyanis a most hétvégén esedékes luxemburgi Euro Meet elnevezésű úszóversenyt is kihagyja. Az Iron Lady magához képest később kezdte a tréninget, ráadásul nem is edző-férjével, Shane Tusuppal készül. Segítsége akad, ugyanis edzőpartnere, a Miamiba is vele tartó Dudás Dániel most egyfajta trénerként is funkcionál mellette.– A formám nem az igazi, én pedig nem állok úgy rajthoz, hogy nem érzem tökéletes állapotban magam. Nem tudok félvállról venni egyetlen egy versenyt sem – tolmácsolta a Borsnak Hosszú Katinka szavait a sajtófőnök, Kiss Kinga. – A formába hozás időszakában a sérülés kockázata is jelentős, nem szeretnék hosszabb kihagyást emiatt.Az igazsághoz tartozik, hogy az idő nem feltétlenül sürgeti Katkát, ugyanis idén a főverseny az augusztusi Glasgow-i Európa-bajnokság lesz. Ám valódi tréner nélkül felkészülni a kontinenstornára szinte lehetetlen, így lassan döntenie kell a bajai úszónőnek, hogy kinek az irányításával kíván edzeni.– Nem tudom megmondani, meddig tart ez az átmeneti időszak, ahogy azt sem, mikor készül újra együtt a sikeres páros – ezt már a sajtófőnök mondta el a Borsnak.A brit Adam Peaty és a svéd Sarah Sjöström lett a tavalyi év legjobbja az Európai Úszószövetség (LEN) szavazásán. Peaty megvédte 2016-os címét, Sjöström viszont először kapta meg az elismerést. A svéd úszónő sikere azt jelenti, hogy megszakadt Hosszú Katinka négy évig tartó uralkodása.