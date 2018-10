Hosszú Katinka édesapja: ˝A szurkolók és mi is visszakaptuk a régi a Katkát˝

Fotó: Instagram

Rá sem lehet ismerni a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkára, amióta különvált edző-férjétől, Shane Tusuptól. Teljesen kicserélődött, folyamatosan mosolyog, mindenkihez van egy-két kedves szava, és a tréfát sem veti meg - írja a Borsonline Katka édesapja, a korábbi válogatott kosárlabdázó, Hosszú István szerint is sokat változott a lánya. Ahogy a Borsnak elmondta : már nem akar görcsösen nyerni. - Az olimpiai bajnoki cím begyűjtésével lekerült a teher a válláról. Visszakaptuk az igazi Katinkát. Ez nemcsak a szurkolókra igaz, hanem ránk, szülőkre is. Leírhatatlan érzés volt, ahogy a közönség élteti a lányomat a Duna Arénában. Egy szülőnek a gyermeke az első, sokkal jobban örül az ő si­kerének, mint a sajátjának.Hosszú az M4Sportnak elmondta, korábban sosem jött ki az Iron Lady szerepből: abból állt az élete, hogy odafigyelt arra, hogy mit eszik, mikor és mennyit alszik és hogy hogyan teljesít. – Most megpróbálom megtalálni az egyensúlyt. Az uszodán kívül nem muszáj Iron Ladynek lenni, vagy amikor nincsen versenyszám vagy edzés, akkor a viccelődős Katinka is előjöhet néha.