Hotel Transylvania: szörnyen jó új sorozat a Disney Csatornán

Közeledik a Halloween, szörnyekből pedig a Disney Csatornán sem lesz hiány, jön ugyanis a népszerű filmen alapuló Hotel Transylvania: A sorozat.A Hotel Transylvania: A sorozat középpontjában Drakula tinédzser lánya, Mavis és három legjobb barátja, Hank, Pedro és Wendy állnak. Drakula épp távol van egy "hivatalos vámpírügy" miatt, így Mavis úgy érzi, hogy végre megmutathatja az apjának, hogy mire is képes. Barátai és briliáns ötletei segítségével mozgásba lendíti a hotelt. Ám Lydia, Drakula gonosz nővére állandóan a sarkában van. Mavis és barátai szeretnének lazítani és szórakozni, ám Lydia fegyelmet szeretne a hotelben, és ragaszkodik a hagyományokhoz.Mavis 114 éves, energikus, jókedvű, kíváncsi és szeret mókázni. Tiszteli és szereti az apukáját, egész életében vele és más szörnyekkel élt a hotel falai közt. Törődik a barátaival is, állandóan együtt lógnak, és segítik egymást. Jó szándékai ellenére állandóan bajba keveredik: nem tervez előre és túl vakmerő, így mindig váratlan helyzetekben találja magát. Más szörnyekkel ellentétben Marvis kinőtte az emberektől való irtózást: ezt az is mutatja, hogy néhányszor gondját viseli egy embergyereknek. Mindenesetre még mindig furcsának találja az embereket és a szokásaikat.Mint minden vámpír, Mavis is denevérré tud változni. Gyakran él is ezzel a lehetőséggel, hogy hamarabb odaérjen helyekre, illetve hogy olyan magasra tudjon menni, amilyen magasra egyébként nem tudna. Falakon is tud mászni és járni, és ijesztő formájúvá tudja változtatni az árnyékát.Megszakad a szíve, amikor Drakula bejelenti, hogy ideiglenesen el kell hagynia a hotelt, de azért segít, hogy minden bekerüljön apja bőröndjébe, amire csak szüksége lehet, hiszen szerinte senki sem ismeri őt annyira, mint ő.