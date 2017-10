Hujber Ferenc a nyitott párkapcsolatról filozofált

Ideig-óráig működik

Vitát gerjesztett



Hujber megosztotta az internet népét. Mellette: „Feri, iskolákban kellene tanítani, amit írtál. Engem mindíg elkap a harci ideg, amikor 15-20 éves házasságok bomlanak fel, mert anya vagy apa máshol volt egy kicsit… szerintem aki emiatt elválik, az sosem szerette a másikat, hanem csak saját magát". Ellene: „mi is értjük szóról szóra, amit mond, csak mi nem értünk egyet vele. Nekem leginkább önigazolásnak tűnik arra a sok marhaságra, amit csinál!"

„Nálam minden nőnek KÖTELEZŐ mással is szexelni rajtam kívül, különben NEM lehet a párom… – írja posztjában Hujber, ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Szerinte a hosszú párkapcsolatban a szex unalmassá válik. És úgy látja, hogy az em­berek többsége ezt nem ismeri be. Vagy azt hazudja a párjának, hogy még mindig kívánja, vagy egyszerűen csak félrelép.„Ha a szerelmednek adod a teljes szexualitásodat, az olyan, mint mikor egymáséról akarjátok tölteni a telefonjai­to­kat…„Intenzíven kell szexelni vagy szexuális tevékenységet végezni napi(!) pár órát, de nem a pá­roddal" – vallja.A szakember szerint a nyitott kapcsolat nem működhet hosszú távon. – Egy ideig felpezsdítheti a kapcsolatokat. Sajnos egy idő után beindul a birtoklási ösztön az egyik félnél, és akkor vége – állítja Rusz Edit szexuálpszichológus. – A férfi vagy női szerep leértékelődése lesz belőle, azaz az egyik fél sértve érzi magát. Aki nem hiszi, annak bátran mondhatom, hogy több évtizedes praxisom alatt igen sok pár fordult meg nálam hasonló helyzetben, de egyik esetben sem végződött jól a dolog.A jelek szerint sikerült ilyen partnerre találnia, mert azt írja, hogy jelenleg nyitott párkapcsolatban él. Azt egyelőre nem tudni, kivel, de azt igen, hogy a felesége, Cynthia a nyáron elköltözött tőle. Az már korábban is kiderült, Hujber elvárta tőle, hogy elfogadja szabados szexuális elveit. Sőt egy korábbi interjújában elismerte, hogy feleségét elküldte mással szexelni.– Előfordult olyan eset, hogy én mondtam Cynthiának azt, hogy látom, most nagyon feszült vagy, szerintem én ezt most nem tudom megoldani. Menj el inkább ahhoz az emberhez, akivel most néha összejártok!Szerettük volna Hujbert ismét szóra bírni, de nem értük el.