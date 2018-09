Humanoid robot tart idegenvezetést a taxizó turistáknak Kiotóban

Egy mesterséges intelligenciát használó humanoid robotot lehet kibérelni idegenvezetőnek a jövő héttől egy kiotói taxitársaság autóiban.A Sharp Corporation nevű japán multinacionális vállalat, a kiotói székhelyű MK Co. taxiszolgáltató és a JTB Corp. utazási iroda által közösen kínált turisztikai csomag jövő héttől lesz elérhető egészen 2019 márciusáig, hogy segítsen kiszolgálni a taxis városnézésre vágyó turisták igényeit.A RoBoHon nevű apró robot japán, angol és kínai nyelven tud mesélni az egyes helyszínek történetéről, kulturális jelentőségéről. A kétlábú robot továbbá alapvető mobiltelefon- és e-mail-funkciókkal is rendelkezik, ezek használata azonban nincsen benne a csomagajánlatban.A turisták magukkal is vihetik a robotot az egyes látványosságokhoz, hogy idegenvezetőként kalauzolja őket.Amennyiben két-három fő közösen veszi igénybe egy RoBoHon szolgáltatásait, az fejenként 6 ezer jenbe (15 ezer forint), egy személy esetén 7 ezer jenbe kerül egy hatórás túra alkalmával.