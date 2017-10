Hungarian FolkEmbassy: kislemez-bemutató koncert az Urániában

Ördögharapás című új kislemezét mutatja be a Hungarian FolkEmbassy zenekar hétfőn este a fővárosi Uránia Nemzeti Filmszínházban.



"Az est első részében lesz a klasszikus népzenét képviselő Ördögharapás bemutatója bővített formában, a második részben idei koncertanyagainkból válogatunk" - mondta Hetényi Milán, a zenekar állandó énekes közreműködője az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Az Ördögharapás dallamait Soós András, az együttes hegedűse, művészeti vezetője fűzte össze Szilágyság, Ördöngösfüzes, Budatelke, Szék, Máramaros zenéjéből. A Hungrian FolkEmbassy a 19. századi magyar romantika cigányzenéjét és erdélyi román prímások játékát is megidézi.



A hétfő esti koncert második felében a zenekar részleteket ad elő készülő új CD-jéből, amely az Arany János-emlékévhez kapcsolódik: a korong témája a költőnek a népzenében továbbélő versei. Szintén ebben a részben lesz népzenei karaoke is.



Utóbbi kapcsán Hetényi Milán kitért arra, hogy a DVD-n is megjelent anyagon kilenc tájegység 150 dalát lehet megtanulni olyan művészektől, mint például Sebestyén Márta, Bognár Szilvia, Kubinyi Júlia vagy Agócs Gergely. Vendégként Sebestyén Márta, a Hungarian FolkEmbassy fővédnöke és Kubinyi Júlia is fellép a Uránia-koncerten, akárcsak Hideg Anna és Rácz József.



A zenekar vezetője, a hegedűs Rosonczy-Kovács Mihály által válogatott népdaloskönyvben harminchárom népdalénekes és népzenész működött közre, köztük Navratil Andrea, Tintér Gabriella, Dóra Áron, Mihó Attila, Szabó Zoltán, Csizmadia Anna, Hetényi Milán, Juhász Réka, a Tallabille, a Berka és a Hungarian FolkEmbassy.



Hetényi Milán beszámolt arról, hogy a zenekar novemberben Kubinyi Júliával Kelet-Ázsiában (Indonézia, Tajvan, Hongkong) turnézik, az Arany János-műsorral pedig 24 állomásos Kárpát-medencei koncertsorozatot ad.



A Hungarian FolkEmbassy - Magyar Népzenei Nagykövetséget Rosonczy-Kovács Mihály, népzenész hegedűs, történész alapította azzal a céllal, hogy a zenekar az autentikus magyar népzene által képviselje Magyarországot a nemzetközi színtéren. A zenekarban Rosonczy-Kovács Mihály, Soós András és Hetényi Milán mellett Hegedűs Luca (cimbalom), Orsós Tamás (brácsák), Hanusz Zoltán (bőgő) játszik.