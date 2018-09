Húsz éves lett a keresőóriás - Boldog születésnapot Google

Ma már szinte el sem tudjuk képzelni az életünket a kereső nélkül. Szinte hihetetlen, hogy már 20 éve használjuk. Azt, hogy mennyire az életünk részévé vált, mi sem mutatja jobban, hogy ma már teljesen természetesen mondjuk ki "Googlizz rá!".1998 szeptemberében született meg - az azóta számos fejlesztésen átesett - kereső.A cég közleménye szerint a pontos dátumon még házon belül is vitáznak. Az biztos, a Google Inc. szeptember 4-én jött létre.Az elmúlt 20 évben a Google is sok változáson ment keresztül. Kezdve a kereséssel, de emellett jelenleg már hét termékük van, amelyeket havonta több mint egymilliárd ember használ. A Menlo Park garázsában lévő munkatársak helyett pedig több tízezer alkalmazottat foglalkoztatnak és közel 60 országban van irodájuk.