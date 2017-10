Húszéves az első Harry Potter-kötet

Az első Harry Potter-kötet megjelenésének huszadik évfordulója alkalmából nyílik pénteken kiállítás Londonban, amelyen J. K. Rowling varázsvilágának számos relikviája mellett a varázslás történetével kapcsolatos dokumentumok és műtárgyak is szerepelnek.A Harry Potter: A History of Magic (Harry Potter: A mágia története) című kiállítást a British Library rendezte a Harry Potter és a bölcsek köve című regény kiadásának évfordulójára. A tárlaton a nyolcéves Alice Newton feljegyzése is látható, amit apjának, a Bloomsbury kiadó egyik főnökének írt:

Szerintem ez az egyik legjobb könyv, amit egy 8-9 éves elolvashat.

1997-ben jelent meg a Harry Potter és a bölcsek köve. Forrás: Wikipédia

A Bloomsbury a ragyogó kritikának köszönhetően adta ki a Harry Potter és a bölcsek köve című regényt 1997-ben, amelyet hat folytatás követett. Magyar nyelvre 1999-ben fordították le. A regénysorozat világszerte hatalmas sikert aratott és meg is filmesítették.

A Harry Potter-történetek mágiája mögött történelmi hagyományok sokasága rejlik, amelyekkel J. K. Rowling tisztában volt

- mondta el Alexander Lock, a kiállítás egyik kurátora.Számos ritka könyv és kézirat tekinthető meg a tárlaton, amelyek a varázslás folklórjával foglalkoznak, de varázslóüst, boszorkányseprű és kristálygömb is van a kiállított tárgyak között. A Potter-történet születését Rowling sok vázlata, rajza, a Roxfort varázslóiskolában oktatott tantárgyak felsorolása és a Roxfort térképe is illusztrálja.A kiállítás anyagát a Roxfort tantárgyai szerint rendezték el, külön szobát kapott egyebek mellett a bájitaltan, a sötét varázslatok kivédése vagy a legendás lények gondozása. Az egyes szekciókban azok a tárgyi emlékek is megjelennek, amelyeket Rowling belevont a kitalált varázslóvilágba. A bájitaltannal foglalkozó teremben például a British Múzeumtól kölcsönkapott bronzkori üst is látható.A február 28-áig megtekinthető kiállításra már elővételben rekordszámú, mintegy 30 ezer belépőjegyet vásároltak. A tárlatot később New Yorkban is bemutatják.