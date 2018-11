Huszonkét filmet tűz műsorra az idei Koreai Filmfesztivál

A filmek négy szekcióban láthatók. A Fókusz elnevezésű válogatás idén a Koreai Filmművészeti Akadémia (KAFA) rövidfilmjeit mutatja be - olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.



A Friss elnevezésű szekció a legújabb koreai sikerfilmeket vonultatja fel, és elsősorban a koreai film irányaira fókuszál. Az idei fesztiválon Jang Sang Ri A 7-es szoba című vígjátéka, valamint Min Kju Tung női sorsokat bemutató filmdrámája mellett hét filmet tűznek műsorra.



Korea nagyhatású filmkészítőinek egyikét mutatja be az Arcok válogatása, amelynek idei vendége Je Jang Ri filmrendező lesz, akinek négy kultuszfilmjét láthatja a magyar közönség. Az Egy gyilkos asszony vetítése után november 8-án beszélgetést is tartanak a rendezővel a Sugár Moziban. Ez a 2016-ban készült film azokról az 50 és 80 év közötti prostituáltakról szól, akik a bacchus elnevezésű koreai energiaitalt árulják a testükkel együtt, hogy fenntartsák magukat és kifizessék a gyógykezeléseket.



Magyar filmes szakemberek válogatásait mutatják be az Extra szekcióban, a vetítések után beszélgetéseken vehetnek részt az érdeklődők. Idén Vincze Teréz, az ELTE Filmtudomány Tanszékének adjunktusa válogatott. Az idei szekció a Csendes álom címet kapta, és négy olyan független filmet foglal magába, amelyek nagy fesztivál- és közönségsikereket értek el.



Az idei fesztivál Ri Csung Tung rendező Murakami Haruki novellájának adaptációjával, a Gyújtogatók című misztikus film vetítésével veszi kezdetét az Uránia moziban. A filmdráma egy szerelmi háromszög történetén keresztül a koreai Y generáció kilátástalanságával foglalkozik. Az alkotás az idei cannes-i filmfesztiválon elnyerte az európai filmkritikusok FIPRESCI-díját. Dél-Korea 2018-ban ezt az alkotást nevezi az Oscar-díjra.