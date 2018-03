Huszonkettedjére is nekivág a Mount Everestnek a serpa

Világrekordra tör a Mount Everesten egy nepáli serpa. Kami Rita Sherpa huszonkettedik alkalommal készül megmászni a világ legmagasabb hegycsúcsát. A jelenlegi rekordot két honfitársával, a híres Apa Sherpával és Phurba Tasi Sherpával tartja a hegymászó. A rekordkísérletről Kami Rita Sherpa az EFE spanyol hírügynökség hétfői jelentése szerint azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és a hazájának is.



A 48 éves serpa április 1-jén vág neki a 8848 - más mérések szerint 8850 - méter magas hegycsúcs akklimatizációs időszakokkal tűzdelt meghódításának. Az expedícióban 29 hegymászó vesz részt, köztük több amerikai és japán, valamint 17 teherhordó. A tervek szerint május végén lesz a csúcstámadás, de minden az időjárástól függ. A nepáli magashegyek lábainál élő serpa népcsoport tagjait gyakran fogadják fel a Himalájához érkező külföldi hegymászók, mert erősek és szervezetük jól alkalmazkodik a magaslatokhoz.



Kami Rita Sherpa a szintén igen tapasztalt apja nyomdokain járva lett hegyi vezető. Profi szinten 1992 óta vezet túrákat, a Mount Everestet két évvel később mászta meg először. 2008-ban, 2011-ben és 2013-ban kétszer is feljutott, legutóbb pedig tavaly május 27-én járt a világ legmagasabb pontján. A hegyi vezető közölte, akkor is folytatja a munkát az Everesten, ha rekordot állít fel idén tavasszal. Szeretne akár huszonötször is feljutni a hegycsúcsra, bár tudja, hogy sok veszély leselkedik rá a mászás közben.



2014 áprilisában lavina végzett 16 nepáli vezetővel az alaptáborban, 2015-ben pedig 19-en vesztették életüket a Nepált sújtó és kilencezer emberéletet követelő földrengés okozta hógörgetegben. A Mount Everestet legalább 5300-an hódították meg azóta, hogy a feljegyzések szerint elsőként Edmund Hillary és Tenzing Norgay elsőként feljutott a hegy csúcsára 1953-ban.



A nepáli hatóságok a tragédiák kiküszöbölésére nemrég jelentős szigorításokat hoztak, és elrendelték többek között, hogy vakok és kettős amputáltak nem mászhatják meg a Mount Everestet, és szólóban sem vághat neki senki. Felső korhatárt az előzetes információkkal szemben végül nem hoztak, az alsó korhatárt 16 évben hagyták.